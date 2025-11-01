ОВА ТРИ МЛЕЧНА ПРОИЗВОДА СУ НАЈШТЕТНИЈА ПО ЗДРАВЉЕ Уништавају цревну флору, неприметно гоје, а сви их тамане
Лекар открио која су три најштетнија млечна производа, а многи Срби их тамане.
Многи лекари се слажу да је редовна употреба ферментисаних млечних производа, који садрже бактерије корисне за цревну микрофлору, основа здравог начина живота и правилне исхране. Међутим, немају сви они благотворан ефекат на људско тело.
Дијетолог Дарија Русакова саставила је листу ферментисаних најштетнијих млечних производа који су опасни по здравље.
1. Јогурти са адитивима
Јогурти са разним додацима нису природно „млеко“, јер садрже много више угљених хидрата него било који други ферментисани млечни производ. Због неприродних адитива и велике количине шећера, који нарушава апсорпцију калцијума, пре спадају у слаткише него млечне производе.
2. Млечни производи без масти
Иако их већина узима јер мисли да су нискокалорични и здрави, млечни производи са ниским садржајем масти заправо су све само не то. Чињеница је да се у саставе таквих јогурта додаје скроб како би се постигла потребна конзистенција, а који је калоричан колико и угљени хидрати. Проблем лежи у чињеници да „млеко“ без масти не засићује тело, већ, напротив, подстиче апетит повећањем нивоа шећера у крви.
3. Масна павлака
Павлака са садржајем масти од 25-30 % је један од намирница које се најтеже варе, омета рад панкреаса и јетре. То ипак не значи да треба у потпуности да се одрекнете ове намирнице. Да бисте избегли пробавне проблеме и ризик од развоја гастроинтестиналних обољења, довољно је само да узмете ону која има мањи садржај масноћа, 10-15 %.