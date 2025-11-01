ЈЕДНА СМЕСА, ТРИ ВРСТЕ СЛАВСКИХ КУГЛИЦА Ово је рецепт за брзе и неодољиво укусне колаче
Рецепт који обавезно морате да сачувате - од једне смесе добију се чак 3 различите врсте ситних колача за славу!
Вредне домаћице већ увелико скупљају најбоље рецепте за припрему славе. Листају се кувари у претражује интернет у потрази за најукуснијим предјелима, салатама, месом, рибом... Али круна сваке славе су, наравно, ситни колачи.
Ово је рецепт за једну смесу од које, уз одређене додатке, можете да направите чак 3 различите врсте ситних колача. Бонус је и што не садрже шећер, не пеку се - тако да се спремају врло брзо, а једу се у трену!
Порције/Количина: 40-60 куглица
Време припреме: 35 минута
Време печења: 10 минута
Укупно време: 45 минута
Састојци:
150 г ораха
5 комада сувих кајсија
5 комада сувих шљива
8 комада урми
100 г сувог грожђа
За декорацију:
семе сунцокрета
кокосове пахуљице
ораси млевени
Припрема:
1. корак: Припрема ораха
Орахе мало пропржите у сувом тигању, пар минута, а потом их самељите. Пребаците орахе у чинију (један део одвојите за декорацију).
2. корак: Припрема сувог воћа
Кајсије, шљиве, урме исецкајте, па заједно са мало сувог грожђа додатно уситните у блендеру.
3. корак: Спајање смеса
Сједините добијену воћну смесу са орасима, добро израдите рукама да се добије компактна смеса која може да се лепо обликује.
4. корак: Прављење куглица
Откидајте комаде од припремљене смесе и обликујте куглице. Поређахјте их на плех
5. корак: Припрема 3 различите врсте куглица
Сунцокрет такође пропржите у сувом тигању. Куглице ваљајте у семенке сунцокрета, млевене орахе или кокос.