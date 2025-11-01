scattered clouds
ЈЕДНА СМЕСА, ТРИ ВРСТЕ СЛАВСКИХ КУГЛИЦА Ово је рецепт за брзе и неодољиво укусне колаче

01.11.2025. 14:31 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
stvarukusa.mondo.rs/Dnevnik
Фото: Canva/Ilustracija

Рецепт који обавезно морате да сачувате - од једне смесе добију се чак 3 различите врсте ситних колача за славу!

Вредне домаћице већ увелико скупљају најбоље рецепте за припрему славе. Листају се кувари у претражује интернет у потрази за најукуснијим пред‌јелима, салатама, месом, рибом... Али круна сваке славе су, наравно, ситни колачи. 

Ово је рецепт за једну смесу од које, уз одређене додатке, можете да направите чак 3 различите врсте ситних колача. Бонус је и што не садрже шећер, не пеку се - тако да се спремају врло брзо, а једу се у трену!

Порције/Количина: 40-60 куглица

Време припреме: 35 минута

Време печења: 10 минута

Укупно време: 45 минута

Састојци:
150 г ораха
5 комада сувих кајсија
5 комада сувих шљива
8 комада урми
100 г сувог грожђа

За декорацију:
семе сунцокрета 
кокосове пахуљице
ораси млевени

Припрема:

1. корак: Припрема ораха 
Орахе мало пропржите у сувом тигању, пар минута, а потом их самељите. Пребаците орахе у чинију (један део одвојите за декорацију).

2. корак: Припрема сувог воћа
Кајсије, шљиве, урме исецкајте, па заједно са мало сувог грожђа додатно уситните у блендеру.

3. корак: Спајање смеса
Сједините добијену воћну смесу са орасима, добро израдите рукама да се добије компактна смеса која може да се лепо обликује.

4. корак: Прављење куглица
Откидајте комаде од припремљене смесе и обликујте куглице. Поређахјте их на плех

5. корак: Припрема 3 различите врсте куглица
Сунцокрет такође пропржите у сувом тигању. Куглице ваљајте у семенке сунцокрета, млевене орахе или кокос.
 

stvarukusa.mondo.rs

колачи слава рецепт рецепт за колач
Магазин Гастро
