ЕВО КАКО ДА ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ЈЕДЕТЕ ПРАВИ МЕД Ово су најпоузданији начини да сазнате да ли је природан
На тржишту се све чешће појављује мед који са пчелама има врло мало везе.
Стручњаци упозоравају да се мед често фалсификује и меша с јефтиним сирупима, а купци, вођени жељом да подрже домаће произвођаче, често и не знају шта заправо купују. Ево како да проверите да ли је мед који имате заиста природан.
Златна боја, густа текстура, етикета са сликом пчеле и натписом "домаћи мед" - на први поглед све делује савршено природно. Ипак, многи производи на тржишту с пчелама имају врло мало везе. Мед се често разблажује, меша са сирупима или увози из земаља са сумњивим стандардима квалитета.
Ако нисте сигурни у порекло свог меда, можете урадити неколико једноставних тестова код куће:
1. Тест са водом
У чашу воде ставите кашичицу меда. Прави мед ће пасти на дно и полако се разлити, док ће лажни одмах почети да се растапа јер садржи воду или сируп.
2. Тест капањем
Капните мало меда на лист папира. Ако се упије и остави мокар траг, вероватно је разблажен. Прави мед остаје густ и не упија се.
3. Тест кристализације
Природни мед временом кристализује - постаје гушћи и зрнаст. Ако мед остаје течан месецима, постоји велика шанса да није прави.
4. Тест мириса и укуса
Прави мед има изражену арому биљака с којих је сакупљен. Ако мирише на карамелу, алкохол или нема никакав укус, реч је о лажном меду.
Ако купујете од малих произвођача, распитајте се где су пчелињаци и постоји ли могућност да их посетите. Обратите пажњу и на текстуру: мед који се пени или има карамеласти укус често је прегрејан или разблажен.
На крају, запамтите, добар мед није само сладило, већ живи производ који спаја рад пчела, природе и пчелара. Бирајте проверене произвођаче и не дозволите да вас завара лепа етикета.