01.11.2025.
ЕВО КАКО ДА ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ЈЕДЕТЕ ПРАВИ МЕД Ово су најпоузданији начини да сазнате да ли је природан

01.11.2025. 13:37
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs/Dnevnik
Фото: Canva/Ilustracija

На тржишту се све чешће појављује мед који са пчелама има врло мало везе.

Стручњаци упозоравају да се мед често фалсификује и меша с јефтиним сирупима, а купци, вођени жељом да подрже домаће произвођаче, често и не знају шта заправо купују. Ево како да проверите да ли је мед који имате заиста природан.

Златна боја, густа текстура, етикета са сликом пчеле и натписом "домаћи мед" - на први поглед све делује савршено природно. Ипак, многи производи на тржишту с пчелама имају врло мало везе. Мед се често разблажује, меша са сирупима или увози из земаља са сумњивим стандардима квалитета.
Ако нисте сигурни у порекло свог меда, можете урадити неколико једноставних тестова код куће:

1. Тест са водом
У чашу воде ставите кашичицу меда. Прави мед ће пасти на дно и полако се разлити, док ће лажни одмах почети да се растапа јер садржи воду или сируп.

2. Тест капањем
Капните мало меда на лист папира. Ако се упије и остави мокар траг, вероватно је разблажен. Прави мед остаје густ и не упија се.

3. Тест кристализације
Природни мед временом кристализује - постаје гушћи и зрнаст. Ако мед остаје течан месецима, постоји велика шанса да није прави.

4. Тест мириса и укуса
Прави мед има изражену арому биљака с којих је сакупљен. Ако мирише на карамелу, алкохол или нема никакав укус, реч је о лажном меду.

Ако купујете од малих произвођача, распитајте се где су пчелињаци и постоји ли могућност да их посетите. Обратите пажњу и на текстуру: мед који се пени или има карамеласти укус често је прегрејан или разблажен.

На крају, запамтите, добар мед није само сладило, већ живи производ који спаја рад пчела, природе и пчелара. Бирајте проверене произвођаче и не дозволите да вас завара лепа етикета.
 

