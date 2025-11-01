ШТА ДОНОСИ РОМСКИ ХОРОСКОП ЗА НОВЕМБАР? Један знак осваја богатство, други налази спокој који је дуго тражио
Ромски хороскоп, познат по својој интуитивној прецизности, открива какву судбину сваки знак носи у новембру.
Док Новчићу предстоји изненадни прилив новца, Свећа коначно проналази дуго очекивани унутрашњи мир. А шта овај месец доноси вама?
Као и у класичном Зодијаку, и овде постоји 12 знакова, само што се датуми њиховог утицаја благо разликују. Ево шта сваки од њих може очекивати у новембру.
Калеж (21. јануар – 19. фебруар)
Почетак месеца доноси вам важне увиде – можда кроз људе, догађаје или снове. После 25. новембра пустите да живот тече својим током; не покушавајте да контролишете све. Мир који осетите када попустите контролу биће ваша највећа победа.
Напа (20. фебруар – 20. март)
Први дани новембра доносе вам откровење које мења начин на који гледате неку ситуацију. Око 10. новембра стиже осећај спокоја, а после 20. послушајте интуицију — она ће вас одвести на прави пут.
Бодеж (21. март – 20. април)
Месец пред вама доноси тест снаге и одлучности. У првој недељи сазнаћете нешто што мења ваше планове. Крајем месеца следи прекретница — бићете спремни да кренете новим путем.
Венац (21. април – 20. мај)
Од 3. до 9. новембра пажљиво слушајте поруке које вам универзум шаље. Датум 11.11. је посебно моћан за испуњење жеља. Средином месеца, чин доброте вратиће вам се вишеструко.
Свећа (21. мај – 20. јун)
Новембар вам доноси унутрашњи мир. Млад Месец 20. новембра доноси увид у оно што вас већ дуго мучи. После 21. све долази на своје место — без журбе, без наметања.
Точак (21. јун – 21. јул)
Око 14. новембра очекујте неочекиван преокрет — у послу, односима или плановима. Иако вас може уздрмати, управо та промена води вас ка новим могућностима.
Звезда (22. јул – 22. август)
Између 5. и 9. новембра стиже нова идеја која вам отвара видике. Средином месеца завршите све што сте започели — сада је време за резултате. После 25. уживајте у миру дома и природе.
Звоно (23. август – 22. септембар)
Овај месец је у знаку знакова! Од 7. до 11. новембра стиже вест или симбол који вам показује прави смер. После 24. одморите и останите у тишини — тамо ћете пронаћи праве одговоре.
Новчић (23. септембар – 22. октобар)
Између 5. и 9. новембра очекује вас неочекивани новчани добитак — награда, повраћај новца или извор прихода који нисте очекивали. Средином месеца избегавајте расипање. Оно што научите сада биће вам злато у 2026.
Дуги бодеж (23. октобар – 21. новембар)
Око 10. новембра ваша интуиција је на врхунцу – осетићете ко није искрен. Између 20. и 24. ваша реч има снагу да промени ток догађаја. Крај месеца је време за чишћење енергије и ослобађање од терета.
Секира (22. новембар – 21. децембар)
Новембар испитује ваше стрпљење. Не журите, знаци из околине ће вам показати када треба деловати. После 22. мир пронађите у једноставности – у шетњи, тишини, сопственим мислима.
Поткова (22. децембар – 20. јануар)
Почетком месеца осећате подршку ближњих и снажан осећај стабилности. Средином новембра верујте својој интуицији – спашће вас непотребних трошкова. После 25. уредите свој простор — чак и мала промена донеће вам велико олакшање.
✨ Ромски хороскоп поручује: Новембар је месец унутрашњих преокрета. Једни ће се окитити златом, други ће коначно наћи мир — али сви ће нешто вредно спознати.