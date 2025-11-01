clear sky
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА НЕ УГРОЖАВА ЗАПОСЛЕНЕ, АИ неће моћи да замени човека

01.11.2025. 12:16 12:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
1
Фото: Canva/Ilustracija

МИЛАНО: Вештачка интелигенција неће моћи да замени људски рад у сектору услуга, сматра већина италијанских предузетника, показала је нова анкета Конфкомерција Милано Лоди, Монца и Брианца.

Према резултатима истраживања, које је обухватило више од хиљаду испитаника - 569 предузећа и 437 појединаца, 59 одсто предузетника верује да ће вештачка интелигенција бити допуна, а не замена људским ресурсима, док осам одсто сматра да ће довести до потпуног укидања одређених послова, пренела је Анса.

Већина учесника анкете истакла је да је потребно више регулације - 91 одсто и људско надгледање - 90 одсто у примени вештачке интелигенције, док 87 одсто сматра да недостатак вештина представља главну препреку њеном увођењу. 

Истовремено, 82 одсто испитаних оценило је да АИ доприноси повећању ефикасности и продуктивности.

Око 55 одсто предузећа навело је да су "прилично или веома добро информисани" о теми, а исти проценат је навео да је оптимистичан у вези са ширењем употребе вештачке интелигенције.

Виртуелни асистенти попут "ChatGPT", "Геминија", "Цлоуда" и "Цопилота" налазе се међу најкоришћенијим алатима предузетника за информисање - 26 одсто, одмах иза онлајн медија и телевизије - по 42 одсто и друштвених мрежа - 36 одсто.

Генерални секретар организације Марко Барбјери оценио је да је генеративна вештачка интелигенција "невиђена прилика, али са врло високим ризицима".
 

вештачка интелигенција
Магазин Техно
