БОЉЕ ДА ИХ ИЗБЕГАВАТЕ Ове „здраве” грицкалице су препуне шећера и лоших масти
Грицкалице имају моћ да итекако утичу на наш метаболизам и опште здравствено стање, посебно када је реч о инсулинској резистенцији.
Грицкалице имају моћ да итекако утичу на наш метаболизам и опште здравствено стање, посебно када је реч о инсулинској резистенцији.
Први на листи су крекери – често пуне рафинисаних шећера, нездравих масти и обрађених састојака који поремете регулацију инсулина и подижу ниво шећера у крви. Нездраве масноће и висок садржај натријума у овим крекерима могу додатно оптеретити метаболизам, изазвати задржавање воде и повећати крвни притисак.
Затим су ту слатке енергетске плочице – иако се често рекламирају као здраве опције, то може бити обмањујуће. Превише шећера у њима може изазвати нагле промене нивоа шећера у крви, доприносећи инсулинској резистенцији. Рафинисане житарице и вештачки заслађивачи само додатно погоршавају ову ситуацију.
Ове грицкалице можете јести и када сте на дијети
Ако сте одлучили да изгубите вишак килограма, вероватно сте променили и начин исхране и у свој јеловник уврстили много воћа и поврћа. Међутим, то не значи да ћете морати да се одрекнете ужине и укусних грицкалица.
Представљамо вам неколико здравих и пре свега укусних намирница које ћете моћи да јете и током дијете.
Тамна чоколада: Ако желите да поједете нешто слатко, немојте посезати за кексом или масним слаткишима. Довољне су вам једна или две коцкице тамне чоколаде. Истраживања су показала да храна са јачим укусом брже задовољава ваше чуло укуса.
Пистаћи: Они су пуни протеина и здравих масти. Студије су показале да нас пистаћи дуже држе ситима. Осим одличног укуса, немају ни много калорија.
Печена леблебија: Сланоћа и хрскавост леблебије утолиће вашу жељу и неће вам дозволити да размишљате о чипсу или колачима. Ова здрава грицкалица садржи доста протеина и влакана, а лако је можете припремити и сами код куће.
Овсене пахуљице: Нема здравије и хранљивије ужине од чиније овсених пахуљица. Богате су протеинима и влакнима који помажу да што дуже останете сити.