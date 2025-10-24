окоТВоко: Шта се у Србији не прашта
Од афере Вујадина Савића није могло да се живи у нашим медијима и на друштвеним мрежама.
Као да је то централни проблем нашег друштва. Кадија ти суди, кадија те тужи - упомоћ! Медији ти суде, медији те туже. Упомоћ! Тужилаштво и суд су они који треба да дају задњу реч. И све по закону, што би рекао Ђоле Балашевић. Телевизија Блиц се бавила овом афером и то у јутарњем програму. Euronews је анализирао зашто цуре информације из тужилаштва.
Боки 13 је на Хајп телевизији дао дијагнозу случаја, иако је и његова биографија занимљива. Младен Мијатовић са Пинк телевизије је увек имао највише детаља о истрази, што је и природно, јер се бави црном хроником већ скоро три деценије и то на професионалан начин.
На К1 су се одлучили за колективну одбрану породице Савић. Статистички гледано, приметио сам на Јутјубу да сви ти снимци имају у просеку 56.000 прегледа. Невероватно ми је да исти снимци са различитих телевизија имају исти број прегледа, што значи да овај медијски линч и „топли зец” није толико заинтересовао публику.
Ако бих могао да оценим - најбољу емисију о случају Вујадина Савића урадили су Маја Николић и Данило Машојевић. У њиховом јутарњем програму гостовали су новинар и ТВ аутор Милан Николић и уролог и сексолог професор др Александар Милошевић.
У 35 минута гости су рекли све што је требало да се каже - да живимо у малограђанској средини, да они који највише заговарају традиционалне вредности имају подоста грехова, да је људска сексуалност комплексна ствар и да, ако си паметан, у Србији не смеш да се аутујеш, али ни да се бусаш у груди да си мачо мушкарац јер „иза Мире сто ђавола вире”.
Заправо, читав медијски случај говори у каквој земљи живимо - пре свега лицемерној. Јер медији који су највише показивали Онлифенс фотографије и бавили се порнографијом у својим ријалити програма су одједном постали пуритански и заговорници чедне Србије.
Чињеница је да овде право на блуд и неморал имају само фудбалери и они који имају пара, да су секси афере повезане са појединим личностима, док обичан народ има право само да се бори да преживи у овом тешком времену, где је проблем поштено наплатити свој рад. Нема се времена за „даме и господу сумњивог морала”.
Идентичан број прегледа емисија на друштвеним мрежама показује да је само један део друштва перверзан и воајерски настројен, док већи део нема времена да се бави тиме шта се збива у туђем кревету. Нема ни времена, ни воље, ни интереса. Као и све у Србији - свако чудо за три дана.
Заборави се и насиље над женама и исмевање девојака које су биле жртве осветничке порнографије. Лако се прелази преко случаја педофилије. И црна хроника је обавезни део сваке инфотејмент емисије. Али, доктор Александар Милошевић је био у праву - само љубав може да спаси свет.
Никакви новци не могу да те усреће ако си продао душу сатани. Десиће се неки порок. Ето, зато смо толико плакали за Халидом, Габи, Ђолетом... Живимо у зверињаку и нигде добрих квалитетних емисија да нам улепшају душу. Све је постала трка за рејтингом. Колико ће бити мртвих, унесрећених на том путу није више важно.
Александар Филиповић