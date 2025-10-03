окоТВоко: Велико телевизијско фолирање
Од почетка телевизијске сезоне кренула је трка за већи шер у музичким такмичењима.
Жири „Пинкових Звездa” и „Звезда Гранда” направили су ријалити шоу-програм. Наводна препуцавања између њих шире се друштвеним мрежама брзином светлости. Да ли су битни такмичари? Нису! Рече Жељко Шашић у изјави за неколико телевизија: „Какве 'Звезде Гранда', какве 'Пинкове Звезде'?
Коме је то занимљиво? Чекате да жири прави шоу? Да ли је фокус на талентима? Опет ће неко да направи милион неких певача које ћете касније да јурите по Будви у неким од оних локала. Не, то је шупља прича. Тако се каријера не прави, то је шарена лажа”.
Занимљиво је да је челник Хајп телевизије, Саша Мирковић, изненадио јавност најавом жирија за прву сезону такмичења „Хајп звезде”. У њему ће, веровали или не, заједно седети бивши брачни партнери: Аца Лукас, Соња Вуксановић и њен бивши супруг Жељко Шашић!
Аца и Жељко би оцењивали певање, а Соња стајлинг кандидата. Гори море, топе се планине! Горе мреже, биће прегледа! Да подсетим, љубавна прича Соње и Аце већ је инспирисала Драгана Брајовића Брају да напише песму „Мали је ово град” за Жељка Шашића, а овај певач је, присетимо се, маестрално наступио у шоу-програму „Твоје лице звучи познато”, где је имитирао Ацу Лукаса.
Тако да је од љубавне сапунице шоу-бизнис добро уновчио. Ово је Србија. Упамтите - што луђе - то гледаније! Стога, не чуди ме што је Десингерица на свакој телевизији.
Не чуди ме да се око Вики Миљковић и Даре Бубамаре врти свет и канали. Али, кандидати немају шансу ни за „Ворхолских” 15 минута славе, пошто сви само пишу о Дарку Лазићу - о томе са колико жена је спавао и колико пута је направио саобраћајну несрећу.
Можда ће IDJ шоу, као јако гледан формат, да нам понуди и неку будућу поп-звезду за предстојећу „Песму за Евровизију”, кад већ нових звезда немамо.
Џаба се надају учесници серијала „Никад није касно” да ће да имају пет минута славе. Овде нема ко да јави да ће се у МТС дворани одржати концерт о Ђорђу Марјановићу.
Нема ко да јави, пошто сви пишу само о члановима жирија. Шта је рекао Босанац, ком младом фрајеру се упуцавала Дара Бубамара?
Шта је обукла Снешка Ђуришић, а шта је рекла Ана Бекута о Лепој Брени? Није рекла ништа, то је само навлакуша да кликнете на линк. И наводна свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик у „Амиџи шоуу” није тако страшна. То су удице. Мала бара много крокодила, па ајде да сви емитујемо једно те исто.
Чувене су и данас препирке из прошлих издања „Пинкових Звезда” између Маје Николић и Зорице Брунцлик, али и препуцавања Даре Бубамаре и Александре Радовић. Све мора да буде свађа, скандал, а та деца, која су дошла из целе бивше Југославије, се много труде.
Али, џаба певачу таленат ако нема осећај кад треба да направи неку порно аферицу. А имамо само неколико победника који су успели да направе неку каријеру после такмичења. Зато немамо ни музику, ни нове звезде, ни таленте и гледамо само једно те исто.
Немојте да вас чуди што је све више људи који кажу да не гледају телевизију. На толико телевизија нема шта да се види. Све је сурова трка за рејтинг, а већ прекосутра ћемо заборавити кад је Зорица Брунцлик рекла Вики да је фолирант. То ће само остати на мрежама, као дух времена.
А то што немамо хита ни у фолк, ни у забавној музици - ко те пита. Ионако нико не држи концерте, него сви певају по свадбама. Грашо неће да пева концерте, али ће запевати Дарку Лазићу. Певачи певају по хотелима, ресторанима и салашима за велике паре. Ко има да оде за сто еврића... Или је и то све само фолирање?!
Александар Филиповић