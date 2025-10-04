СРПСКОМ ТИМУ ИЗМАКЛА БРОНЗА: Ковачевић и Ракоњац четврти у Лиги шампиона
Мушка стрељачка репрезентација Србије пушком заузела је четврто место на финалном турниру Лиге шампиона ваздушним оружјем у Истанбулу.
Србија се са четврте позиције пласирала на Фајнал фор, а тај пласман поновила у граду на Босфору.
У мечу за бронзу, којим је отворен богат последњи такмичарски дан, Хрватска је надмашила наше представнике на Ф4, Алексу Ракоњца и Лазара Ковачевића
Алекса Ракоњац је у првом дуелу у мечу за треће место изгубио од Петра Горше, а Лазар Ковачевић је поражен од Мирана Маричића. Резултат у оба дуела је био идентичан – 16:12.
Оба сусрета су имала сличан ток. Алекса и Лазар су добро започели, имали вођство, али у завршницама њихови ривали су преузимали контролу.
Ракоњац је у прве две серије првог дуела био прецизнији од Горше, повео са 4:0, па је хрватски такмичар од почетка био у заостатку. Горша је први пут изједначио на 6:6, али у наредних неколико хитаца Ракоњац је вратио и одржавао малу предност. Горша је први пут повео после 11. серије – 12:10. Наш стрелац је изједначио на 12:12, а у наредна два хица Горша је био успешнији, па је победом 16:12, донео Хрватској вођство од 1:0.
Лазар Ковачевић и Миран Маричић су водили изједначену борбу у почетку свог дуела, а наш стрелац је први изградио четири поена предности (8:4). Маричић је „јурио“ Ковачевића и престигао га у 10. серији - 11:9. Ковачевић је једном изједначио (11:11), да би потом Маричић био сигурнији у завршници за тријумф 16:12, па су Хрвати стигли до бронзе.
Лига шампиона, ваздушна пушка мушкарци, меч за бронзу: Хрватска – Србија 2:0 (Горша – Ракоњац 16:12, Маричић – Ковачевић 16:12).