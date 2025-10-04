scattered clouds
ШЕСТИ ПОРАЗ ПАУНОВИЋЕВОГ ОВИЈЕДА: Леванте сигуран код куће

04.10.2025. 18:19 18:21
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jose Breton

Фудбалери Левантеа победили су у гостима Овиједо резултатом 2:0 у мечу осмог кола шпанског првенства.

Гости су повели голом Карлоса Алвареза у 30. минуту, а Ета Ејонг у 72. минуту потврдио победу Левантеа.

Српски фудбалер Лука Илић није био у конкуренцији за тим Овиједа због суспензије након црвеног картона у прошлом колу.

Леванте се налази на 12. месту на табели шпанског првенства са осам бодова, док је Овиједо, који са клупе води Вељко Пауновић, на 15. позицији са две победе и шест пораза.

У следећем колу Овиједо ће дочекати Еспањол, а Леванте ће играти против Рајо Ваљекана.

