ШЕСТИ ПОРАЗ ПАУНОВИЋЕВОГ ОВИЈЕДА: Леванте сигуран код куће
04.10.2025. 18:19 18:21
Фудбалери Левантеа победили су у гостима Овиједо резултатом 2:0 у мечу осмог кола шпанског првенства.
Гости су повели голом Карлоса Алвареза у 30. минуту, а Ета Ејонг у 72. минуту потврдио победу Левантеа.
Српски фудбалер Лука Илић није био у конкуренцији за тим Овиједа због суспензије након црвеног картона у прошлом колу.
Леванте се налази на 12. месту на табели шпанског првенства са осам бодова, док је Овиједо, који са клупе води Вељко Пауновић, на 15. позицији са две победе и шест пораза.
У следећем колу Овиједо ће дочекати Еспањол, а Леванте ће играти против Рајо Ваљекана.