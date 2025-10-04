Дерби 11. кола
(УЖИВО) ВОША ГУБИ НА ПОЛУВРЕМЕНУ: Тањга „поцрвенео” у Хумској, Партизан дао гол из пенала
Фудбалери Војводине од 20.30 часова гостују Партизану у 11. колу Суперлиге Србије.
Крај првог полувремена
На полувремену Војводина губи, а Партизан је дао гол из пенала. У првих 45 минута виђен је мали број шутева у оквир гола. Након пенала црно-белих, Воша је имала шансу преко покушаја Полетановића из слободног ударца.
46' Шанса Партизана
Милошевић је био у великој прилици, тик испред гола гостију, али као да га је изненадила лопта и није се на крају снашао. Партизан пред крај првог полувремена напада и жели други гол.
38' Спорији ритам
Опао је ритам игре након узбудљиве ситуације у вези са црвеним картоном Војводине.
27' Црвени картон за Тањгу
Синиша Тањга је на око 16 метара од гола с леђа одгурнуо Вукотића, па је судија најпре свирао пенал. Након консултације са ВАР-ом судија Живковић је доделио црвени картон Вошином штоперу, а пенала није било, него слободног ударца. Новосађани настављају са играчем мање.
22' Жути картон за капитена Воше
Судија је доделио жути картон капитену Воше Његошу Петровићу због симулирања.
18' Војводина губи
Након прекршаја Коларевића над Драгојевићем, судија је свирао пенал. Милошевић је био сигуран са беле тачке.
14' Покушај Воше
Прва конкретна опасност по голмана Партизана требало је да буде слободан ударац, али на крају Воша није озбиљније припретила.
5' Почело је да се игра
У Хумској се разишао дим од бакљаде и утакмица је почела.
1' Утакмица је почела и одмах је прекинута
Навијачи Партизана су поводом 80. рођендана клуба након првог судијског звиждука направили бакљаду и због слабе видљивости судија је одмах зауставио игру.
Тренер Војводине Мирослав Тањга определио се за ових стартних 11.
УОЧИ УТАКМИЦЕ
У дербију кола, али и првенства, између другопласираних црно-белих и трећепласираних Новосађана, све је отворено и обе стране ће се потрудити да не дођу до другог пораза у сезони.
Војводина је на скору од пет победа, три ремија и једног неуспеха, а Партизан, који вечерас слави 80. година постојања, има 7-1-1. Екипа Мирослава Тањге је у претходном колу изгубила од панчевачког Железничара на „Карађорђу“ и нада се да ће се у Хумској вратити на победнички колосек.
– Желимо да Београђанима покваримо рођендан, на спортски и фер начин. Жао ми је што смо ослабљени, али имамо много мотива и због тог пораза у последњем колу прошле сезоне, када смо остали без Европе. Партизан се тада борио за победу, иако му тај сусрет није доносио ништа, а нама је значио све. Тада смо му честитали на заслуженој победи, а сада желимо да ми њима покваримо славље и да они нама честитају – рекао је Мирослав Тањга.