НАПРЕДНА СТАТИСТИКА Муке Вошингтона
Партизан је најлошији са Дуаном Вашингтоном на паркету, како показује напредна статистика специјализованог 3stepsbasket сајта.
Партизан је у уводна два кола Евролиге остварио половичан учинак. Након убедљивог пораза у Дубаију, славио је против Милана и сада је на 1-1.
Оно што се искристалисало у оба окршаја је бледа игра бека Дуана Вашингтона, што је у потпуној супротности са мајсторијама које је показивао током припрема, преноси Basketball Sphere анализу.
Вашингтон је био у првој петорци тима Жељка Обрадовића када је Дубаи правио предност на отварању Евролиге, док је део друге поставе био у дуелу после тога. Тада је Милано враћао дефицит и успео да запрети.
Вашингтон је и у једном и у другом случају имао црне минуте због којих је екипа трпела. Кроз напредну статистику, види се колико су његова издања била слаба.
Иако важи за једног од најталентованијих нападача Европе, тренутно има најлошији офанзивни рејтинг у тиму са тек 80,4 поена на 100 поседа. Дефанзивно су ствари такође лоше – 122,9 поена на 100 поседа у тој теорији прима Партизан са њим на паркету.
Свеукупно, нет рејтинг је у дебелом минусу и то минус 42,5 и само је Аријан Лакић са чак минус 67,7 лошији, мада то не може да се узме као параметар, јер је бивши играч Задра на паркету провео само седам минута против Дубаија.
Наредну прилику да поправи учинак у сваком сегменту у Евролиги Вашингтон ће имати у четвртак, када Партизан дочекује Анадолу Ефес.