ПОСЛЕ КИШЕ ДОЂЕ СУНЦЕ – Милојевић пред Напредак: Мини-криза с повредама, бићемо спремни
Фудбалери Црвене звезде ће у недељу од 19 часова гостовати екипи Напретка из Крушевца у оквиру 11. кола Суперлиге Србије.
Пре утакмице је на питања представника медија одговарао шеф стручног штаба Владан Милојевић.
– Биће сигурно захтевна утакмица. У петак увече смо се касно вратили из Порта и нећемо имати много времена за припрему, али ми смо професионалци и морамо да будемо спремни за ту утакмицу – рекао је Милојевић.
Тренер црвено-белих је говорио и о ривалу из Крушевца.
– Напредак је један доста јак колектив. Издвојио бих Мајдевца, који им се вратио и који им много значи, затим капитена Бастајића и Шарића. Имају и доста добрих играча у одбрани, попут Букорца. Генерално поседују велики број квалитетних фудбалера. Оно што Напредак одувек краси јесте компактност, а са доласком новог тренера сигурно ће из утакмице у утакмицу изгледати све боље. Имају снажан колектив и подршку навијача, који увек испуне трибине до последњег места.
Говорећи о саставу и тренутном здравственом стању у екипи, шеф стручног штаба је додао.
– Данас ћемо имати тренинг, па ћемо видети у каквој смо ситуацији, да ли имамо повређених играча или неке са здравственим проблемима. То ћемо знати након данашњег тренинга.
Осврнуо се Милојевић и на предстојећу репрезентативну паузу која следи након меча у Крушевцу.
– Сигурно ће пријати пауза, али мислим да ћу имати нешто већи број играча који ће остати са нама. Остаје нам простора и да се одморимо, али и да радимо. Оно што ме посебно радује јесте што ћемо после паузе имати на располагању Радета Крунића и Александра Катаија, тако да ћемо следећи циклус дочекати са више играча. Морам да напоменем да нам је тешко пала повреда Шавија Бабике. Надамо се да ће се брзо опоравити, јер и њему је та повреда тешко пала. То је, наравно, саставни део фудбала и желим му брз опоравак како би што пре помогао екипи.
На крају, тренер црвено-белих говорио је и о тренутном здравственом билтену.
– Мислим да је лоша срећа у питању, али шта да радимо, идемо даље, морамо да превазиђемо и то. Увек кажем, после кише дође сунце, и надам се да ће моји играчи пре свега бити здрави и да неће задобити тешке повреде као што је Бабикина. Подсетимо се да нису биле лаке ни повреде Радета Крунића и Александра Катаија. Надам се да ћемо успети да изађемо из те мини-кризе са повредама и да ћемо имати све играче здраве, како би могли да конкуришу за тим – закључио је Милојевић.