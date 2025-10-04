broken clouds
13°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Ривалство с Вошом важан део приче

ВОЈВОДИНА ЧЕСТИТАЛА РОЂЕНДАН ЦРНО-БЕЛИМА – Збиљић: Развој спорта у Србији незамислив без доприноса Партизана

04.10.2025. 15:37 15:39
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Спортско друштво Војводина упутило је честитку ЈСД Партизан поводом 80. рођендана.

 

 

 

Честитку преносимо у целости. 

– Поштовани пријатељи,

У име Спортског друштва Војводина и у своје лично име, упућујем вам најискреније честитке поводом великог јубилеја, 80 година од оснивања Спортског друштва Партизан.

Развој спорта у Србији је незамислив без доприноса Партизана. Још од самог оснивања, ваше друштво обликовало је највише домете нашег спорта, а поносни смо на то што ривалство са Војводином представља важан део те приче.

Наше ривалство увек је имало једну дубљу вредност, оно је подизало ниво такмичења, инспирисало младе спортисте и давало подстрек да се померају границе. Колико год неизвесна била на терену, та надметања никада нису изгубила основни смисао, промоцију спорта, фер-плеја и међусобног уважавања.

Зато овај јубилеј не доживљавамо само као прославу богате историје Партизана, већ и као подсећање на заједнички допринос који су Војводина и Партизан дали развоју српског спорта.

Уверен сам да ћемо заједно наставити да градимо односе уткане у ривалитет који инспирише и обавезује генерације младих људи широм наше државе.

Срдачно,

Драгољуб Збиљић, председник Спортског друштва Војводина. 

сд војводина фк војводина драгољуб збиљић
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај