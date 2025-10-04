Ривалство с Вошом важан део приче
ВОЈВОДИНА ЧЕСТИТАЛА РОЂЕНДАН ЦРНО-БЕЛИМА – Збиљић: Развој спорта у Србији незамислив без доприноса Партизана
Спортско друштво Војводина упутило је честитку ЈСД Партизан поводом 80. рођендана.
Честитку преносимо у целости.
– Поштовани пријатељи,
У име Спортског друштва Војводина и у своје лично име, упућујем вам најискреније честитке поводом великог јубилеја, 80 година од оснивања Спортског друштва Партизан.
Развој спорта у Србији је незамислив без доприноса Партизана. Још од самог оснивања, ваше друштво обликовало је највише домете нашег спорта, а поносни смо на то што ривалство са Војводином представља важан део те приче.
Наше ривалство увек је имало једну дубљу вредност, оно је подизало ниво такмичења, инспирисало младе спортисте и давало подстрек да се померају границе. Колико год неизвесна била на терену, та надметања никада нису изгубила основни смисао, промоцију спорта, фер-плеја и међусобног уважавања.
Зато овај јубилеј не доживљавамо само као прославу богате историје Партизана, већ и као подсећање на заједнички допринос који су Војводина и Партизан дали развоју српског спорта.
Уверен сам да ћемо заједно наставити да градимо односе уткане у ривалитет који инспирише и обавезује генерације младих људи широм наше државе.
Срдачно,
Драгољуб Збиљић, председник Спортског друштва Војводина.