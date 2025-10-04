ЈСД И ФК ПАРТИЗАН СЛАВЕ ЈУБИЛАРНИ РОЂЕНДАН: Осам деценија успеха
Југословенско спортско друштво Партизан и Фудбалски клуб Партизан данас славе велики јубилеј 80. година од оснивања.
Фудбалски клуб, који је био покретач ЈСД, основан је после окончања Другог светског рата, 4. октобра 1945. године, као Фискултурно друштво Централног дома Југословенске армије. Истовремено, основане су и секције за кошарку, атлетику, шах и одбојку.
Током осам деценија постојања црно-бели су остварили бројне запажене резултате, ватерполисти су седам пута били прваци Европе, кошаркаши једном, док су чланови Партизана освојили бројне медаље на највећим светским такмичењима.
ФК Партизан је освојио 27 шампионских титула, последњу 2017, а тријумфовао је у Купу 16 пута, последњи пут 2019. Партизан је 1966. године био вицешампион Европе, а 1978. године освојен је Средњеевропски (Митропа) куп.
Партизан је 4. септембра 1955. одиграо први меч у историји тад тек основаног Купа шампиона, против Спортинга у Лисабону.
Саша Илић је рекордер Партизана по броју наступа у црно-белом дресу – одиграо је 873 утакмице, а рекордер у броју постигнутих голова је Стјепан Бобек са 425 погодака.
Кошаркаши Партизана такође су изузетно трофејни део ЈСД. Освојили су титулу првака Европе 1992. године, а на Фајнал фору Евролиге/Купа шампиона играли су четири пута. Три пута су освајали Куп Радивоја Кораћа кад је то било треће по снази европско такмичење. Државни прваци били су 22 пута, регионални шампиони осам пута, а 16 пута освајачи државног купа.
ЈСД Партизан спада у ред највећих спортских друштава на планети. Црно-бели су по резултатима, остварењима и броју врхунских спортиста из 27 секција, једно од најуспешнијих у свету.