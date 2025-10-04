broken clouds
МИРОТИЋ НАЈБОЉИ: Кошаркаш Монака 11. пут МВП Евролиге

04.10.2025. 15:58 16:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/AS Monaco Basket

Кошаркаш Монака Никола Миротић најкориснији је играч (МВП) другог кола Евролиге.

Миротић је у победи Монака против Дубаија резултатом 103:81 за 20 минута забележио 19 поена, седам скокова и четири асистенције, уз шут из игре 6/9.

Он је имао индекс корисности 32 и тако 11. пут освојио признање за најбољег играча кола у Евролиги.

Кошаркаш Панатинаикоса Хуанчо Ернангомез имао је највећи индекс корисности - 39, али је грчки клуб поражен од Барселоне са 103:96. Ернангомез је за 35 минута уписао 27 поена и осам скокова.

Вејд Болдвин из Фенербахчеа остварио је индекс 34 у поразу од Жалгириса (84:81). Болдвин је постигао 36 поена и четири асистенције.

Кошаркаш Бајерна Андреас Обст и Костас Слукас из Панатинаикоса имали су по 30 индексних поена.

