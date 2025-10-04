overcast clouds
ЛОШЕ ВЕСТИ У ЉУТИЦЕ БОГДАНА: Звезда без Бабике можда и два месеца

04.10.2025. 15:00 15:01
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалер Црвене звезде Шави Бабика доживео је повреду и очекује га пауза до два месеца, саопштио је београдски клуб.

Како се наводи на сајту Црвене звезде, Бабика је повреду доживео дан пред пут на утакмицу против Порта.

– Бабика је доживео прелом фибуле. Пред Звездиним фудбалером је пауза до два месеца, након чега се очекује да ће бити у конкуренцији за тим. Бабики желимо брз и успешан повратак на терен – саопштили су црвено-бели.

Бабика је летос дошао у Црвену звезду, а за клуб из Љутице Богдана је одиграо пет утакмица.

Црвена звезда ће сутра гостовати Напретку у Крушевцу у 11. колу Суперлиге Србије.

 

фк црвена звезда
Спорт Фудбал
