РАСЕЛ ИСПРЕД ФЕРШТАПЕНА: Мерцедесу пол позиција за трку Велике награде Сингапура
Возач Мерцедеса Џорџ Расел освојио је пол позицију за трку која се вози у оквиру Велике награде Сингапура у Формули 1.
Расел је на стази "Марина Беј" дошао до друге пол позиције ове сезоне, седме у каријери временом 1.29,158 минута.
Актуелни светски првак и возач Ред Була Макс Ферштапен био је други са 0,182 секунде заостатка, док је Оскар Пјастри из Мекларена завршио на трећој позицији са 0,366 секунди иза Расела.
Четврто место у квалификацијама је заузео возач Мерцедеса Кими Антонели, а међу првих 10 завршили су Ландо Норис (Мекларен), Луис Хамилтон (Ферари), Шарл Леклер (Ферари), Исак Хађар (Рејсинг Булс), Оливер Берман (Хас) и Фернандо Алонсо (Астон Мартин).
Трка за Велику награду Сингапура возиће се у недељу од 14 часова.
Пјастри је водећи у генералном пласману са 324 бода, други је Норис са 299, а трећи Ферштапен са 255.
Мекларен је први у конкуренцији тимова са 623 бодова, други је Мерцедес са 290, а трећи Ферари са 286.