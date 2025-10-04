broken clouds
13°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАСЕЛ ИСПРЕД ФЕРШТАПЕНА: Мерцедесу пол позиција за трку Велике награде Сингапура

04.10.2025. 16:31 16:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Vincent Thian

Возач Мерцедеса Џорџ Расел освојио је пол позицију за трку која се вози у оквиру Велике награде Сингапура у Формули 1.

Расел је на стази "Марина Беј" дошао до друге пол позиције ове сезоне, седме у каријери временом 1.29,158 минута.

Актуелни светски првак и возач Ред Була Макс Ферштапен био је други са 0,182 секунде заостатка, док је Оскар Пјастри из Мекларена завршио на трећој позицији са 0,366 секунди иза Расела.

Четврто место у квалификацијама је заузео возач Мерцедеса Кими Антонели, а међу првих 10 завршили су Ландо Норис (Мекларен), Луис Хамилтон (Ферари), Шарл Леклер (Ферари), Исак Хађар (Рејсинг Булс), Оливер Берман (Хас) и Фернандо Алонсо (Астон Мартин).

Трка за Велику награду Сингапура возиће се у недељу од 14 часова.

Пјастри је водећи у генералном пласману са 324 бода, други је Норис са 299, а трећи Ферштапен са 255.

Мекларен је први у конкуренцији тимова са 623 бодова, други је Мерцедес са 290, а трећи Ферари са 286.

формула 1 формула један
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај