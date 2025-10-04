scattered clouds
Синиша Дражић о очекивањима

ШАХИСТИ СРБИЈЕ БРАНЕ ЕВРОПСКИ ТРОН: Почиње шампионат у Грузији (5 – 14. октобар)

04.10.2025. 16:12
Пише:
Стефан Костић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
спорт
Фото: Шаховски савез Србије/Mark-Livshitz

Мушка сениорска шаховска репрезентација Србије креће у одбрану европског трона на шампионату који у недељу, 5. октобра почиње у Батумију, у Грузији.

Победнички тим се, макар што се тиче играчког кадра, није променио, али је интермајстора Миодрага Перуновића, наследио велемајстор Иван Иванишевић на месту селектора националне селекције. 

Са друге стране, женска репрезентација, коју је изабрала интермајстор Алиса Марић, је подмлађена, са чак три дебитанткиње.

О очекивањима пред предстојећи континентални шампионат за „Дневник“ је говорио бивши селектор националног тима, новосадски велемајстор Синиша Дражић.

С обзиром на тренутну форму наших репрезентативаца и мотивисаност противника, тешко је очекивати да ћемо поновити резултат из Црне Горе. Улазак у топ десет би био задовољавајући резултат. Што се тиче женске селекције, она је подмлађена перспективним шахисткињама. И за њих би сличан пласман био леп успех. За нешто више је потребно да се поклопе многе ствари. Између осталог и жреб, нарочито у последња два кола – истакао је Дражић.

Европско првенство у обе конкуренције трајеће до 14. октобра. 

У отвореној конкуренцији „испод заставе“ Србије ће стати велемајстори: Александар Предке, Алексеј Сарана, Александар Инђић, Велимир Ивић и Роберт Маркуш

У конкуренцији дама Србију ће представљати: интермајстор Теодора Ињац, женски велемајстор Елиф Мехмед, као и женски интермајстори Адела Великић, Јована Срдановић и Софиа Погорелских.

шах шах турнир шахисти србије
Извор:
Дневник
Пише:
Стефан Костић
Спорт Шах
