МИЦИЋ СЕ ОГЛАСИО НАКОН МЕЧА СА „СВОЈИМ" ЕФЕСОМ: Више од игре...

04.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Euroleague

Кошаркаш Хапоела Василије Мицић огласио се након меча са Ефесом, својим бившим клубом.

Хапоел из Тел Авива победио је Ефес у другом колу Евролиге 87:81, а то је била прилика да се Мицић сретне са пријатељима из турског тима.

Сам Димитрис Итудис причао је да српски плејмејкер добио аплауз када је ушао у свлачионицу Ефеса, а Мицић је на Инстаграму поделио фотографију са Шејном Ларкином.

Њих двојица су разменили потписане дресове, а кошаркаш Србије објавио је описао следећеим речима.

„Више од игре. Брате".

Мицић је у Ефесу провео период од 2018. до 2023. године, и за то време два пута је био шампион Европе, јер су Евролигу освојили 2021, када је био и МВП и 2022. године.

 

Б92

василије мицић евролига кошарка
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
