МИЦИЋ СЕ ОГЛАСИО НАКОН МЕЧА СА „СВОЈИМ“ ЕФЕСОМ: Више од игре...
04.10.2025. 18:30 18:32
Коментари (0)
Кошаркаш Хапоела Василије Мицић огласио се након меча са Ефесом, својим бившим клубом.
Хапоел из Тел Авива победио је Ефес у другом колу Евролиге 87:81, а то је била прилика да се Мицић сретне са пријатељима из турског тима.
Сам Димитрис Итудис причао је да српски плејмејкер добио аплауз када је ушао у свлачионицу Ефеса, а Мицић је на Инстаграму поделио фотографију са Шејном Ларкином.
Њих двојица су разменили потписане дресове, а кошаркаш Србије објавио је описао следећеим речима.
„Више од игре. Брате".
Мицић је у Ефесу провео период од 2018. до 2023. године, и за то време два пута је био шампион Европе, јер су Евролигу освојили 2021, када је био и МВП и 2022. године.