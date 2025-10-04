scattered clouds
РАЈС НИЈЕ ПРОСЛАВИО ГОЛ: Арсеналу дерби Лондона, тријумф Јунајтеда

04.10.2025. 18:57 18:59
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Фудбалери Арсенала и Манчестер Јунајтеда остварили су победе код куће резултатом 2:0 против Вест Хема, односно Сандерленда, у мечевима седмог кола Премијер лиге.

Арсенал је оправдао улогу фаворита против градског ривала Вест Хема. Деклан Рајс је у 38. минуту дао гол бившем клубу и није га прославио, а коначан резултат поставио је Букајо Сака са пенала у 67. минуту. 

Манчестер Јунајтед је савладао Сандерленд, најпријатније изненађење досадашњег тока Премијер лиге. Мејсон Маунт је дао први гол за "ђаволе" у осмом минуту, а Бењамим Шешко је у 31. дуплирао предност, поставио коначан резултат и донео победу која ће смањити притисак на тренера Рубена Аморима.

Фудбалери Тотенхема победили су у гостима Лидс резултатом 2:1. Гости су повели у 23. минуту голом Матиса Тела, а Ноа Окафор је у 34. минуту погодио за изједначење.

Мохамед Кудус је поготком у 57. минуту донео победу екипи из Лондона.

Тотенхем се тренутно налази на другом месту на табели Премијер лиге са 14 бодова, а у следећем колу дочекаће Астон вилу. Лидс је на 13. позицији на табели са осам бодова и у наредном колу гостоваће Барнлију.

премијер лига фудбал арсенал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
