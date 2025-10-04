scattered clouds
НОВИ ПАЗАР СЛАВИ СТАНИСАВЉЕВИЋА: Поново погодио за три бода, Прековић одбранио пенал у 93. минуту

04.10.2025. 18:40 18:53
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Нови Пазар

Фудбалери Новог Пазара савладали су код куће лучанску Младост резултатом 1:0 у мечу 11. кола Суперлиге Србије.

Нови Пазар је сад четврти са 18 бодова, док је Младост 11. са 11 бодова.

Стефан Станисављевић је дао победоносни гол за домаће у 44. минуту. Ово је играчу Војводине, који је на позајмици, трећи гол на четвртој утакмици у дресу Новог Пазара.

У трећем минуту надокнаде меча гости су могли до бода, али је голман домаћих Милоје Прековић одбранио пенал Милошу Мијићу.

У наредном колу, после репрезентативне паузе, Нови Пазар ће у госте Чукаричком, док ће Младост дочекати Железничар.

фк нови пазар суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
