НОВИ ПАЗАР СЛАВИ СТАНИСАВЉЕВИЋА: Поново погодио за три бода, Прековић одбранио пенал у 93. минуту
04.10.2025. 18:40 18:53
Фудбалери Новог Пазара савладали су код куће лучанску Младост резултатом 1:0 у мечу 11. кола Суперлиге Србије.
Нови Пазар је сад четврти са 18 бодова, док је Младост 11. са 11 бодова.
Стефан Станисављевић је дао победоносни гол за домаће у 44. минуту. Ово је играчу Војводине, који је на позајмици, трећи гол на четвртој утакмици у дресу Новог Пазара.
У трећем минуту надокнаде меча гости су могли до бода, али је голман домаћих Милоје Прековић одбранио пенал Милошу Мијићу.
У наредном колу, после репрезентативне паузе, Нови Пазар ће у госте Чукаричком, док ће Младост дочекати Железничар.
