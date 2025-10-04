(ВИДЕО) КАД ТЕЛЕВИЗИЈА ПОСТАНЕ ТИМ Арена спорт у акцији за здраво детињство
Јесење првенство Београда за атлетске школе и најмлађе спортисте из престонице Србије одржано је ове суботе у Атлетској дворани на Бањици.
Такмичење је организовао Атлетски савез Београда уз медијско покровитељство ТВ Арена спорт.
У новембру се навршавају две године од како је Arena Channels Group покренула кампању "Моје право да бирам спорт". За то време одржане су бројне акције, адекватно осмишљене са идејом да се спорт приближи најмлађима, да им буде задовољство, забава и опуштање, а надасве усмере ка здравом телу и духу.
"Ускоро обележавамо две године од како је ТВ Арена спорт покренула кампању 'Моје право да бирам спорт'. И тада сам рекао да се неће зауставити и да ће бити вечна. Најбитније ствар је да популаризујемо спорт међу младима и децом", почео је директор Arena Channels Group Небојша Жугић.
Пуне трибине, велики број такмичарки и такмичара, занимљива надметања и све остало неопходно за раст будућих шампиона обележили су поменути атлетски догађај за најмлађе. Директор ACG био је одушевљен амбијентом који је затекао у храму атлетике на Бањици.
"Све што смо видели овде на Бањици пружа нам огромну сатисфакцију. То је нешто невероватно. Морам да похвалим Атлетски савез Србије, с којим имамо сјајну сарадњу, атлетске клубове и људе који се труде и дају све од себе да би се деца бавила спортом. У ери 'паметних' телефона и дигитализације јако је битно да деца буду усмерена ка спорту и здравом начину живота, тако мора да буде ако желимо да сутра имамо здраву и нормалну нацију. Пре свега због социјализације деце и припрема за оно што их чека у будућности, јер морају да науче да побеђују, али и да губе. Свим људима који раде на унапређењу школског спорта и његовој промоцији, искрено желим да се захвалим. Нагласио бих да ће увек имати медијску и сваку другу подршку од Arena Channels групације".
Атлетика као краљица спортова није само фраза, већ и врло истинита теза. Уз гимнастику и пливање је трећа грана која се препоручује као базична основа за свестран и основни развој деце најмлађег узраста.
"Све је ствар избора. За то сам да деца почну бављење спортом са атлетиком, јер је она краљица спортова и битан базни спорт. Развијају се брзина, скочност, моторика, спретност… Атлетика је сигурно феноменална основа. Имамо пример светских суперсила у спорту где се деца до 12, 13. године не усмеравају на појединачне дисциплине, већ се баве атлетиком. Неко остане у њој, а неко настави даље, што је мање битно. Најбитније је да се деца баве спортом", истакао је Жугић.
Не само да Арена спорт последњих година улаже много у популаризацију спорта међу најмлађима, већ га чини и доступним за све. У то нас уверава пилот пројекат који ће ускоро заживети у шест вртића са Новог Београда, а о којем је говорио Жугић.
"С обзиром на то да је седиште ACG на Новом Београду, веома је важно да напоменем да смо ми у шест новобеоградских вртића спровели пилот пројекат који подразумева бесплатне часове атлетике за све малишане. Јако је важно да сви добију прилику. Можда би нека деца желела да се баве спортом, али морају да се определе за музичко, ликовно, глуму… Све је потпуно бесплатно, обезбеђени су опрема и стручна лица, односно тренери. Уз велику подршку Атлетског клуба Нови Београд идемо да што више деце уведемо у спорт. Пробаћемо ове године и ако резултати буду добри, а сигуран сам да хоће, настављамо даље и следеће", нагласио је директор ACG-а Небојша Жугић.