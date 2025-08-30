ЗЛАТО И БРОНЗА ЗА СРБИЈУ: Дејан Јокић и Кристина Трифуновић успешни на Великој награди Новог Сада у парастрељаштву
Стрељачка дружина Нови Сад 1790 је овог викенда домаћин Гран при турнира Светске федерације за парастрељаштво.
У „Српски Атину“ стигли су стрелци из више од 20 земаља са три континента (Европа, Азија, Америка).
Турнир је почео такмичењима ваздушним оружјем, а од српских репрезентативаца највише успеха у овом делу програма имао је Дејан Јокић.
Јокић је освојио злато у гађању ваздушном пушком у категорији СХ2. У овој дисциплини мушкарци и жене су се такмичили у јединственој конкуренцији. Јокић је у квалификацијама био шести у конкуренцији 22 учесника, а у финалу је заблистао и за скоро круг (0,9) надмашио другопласираног, Британца Кокбила.
Дејан се пласирао и у финале у гађању ваздушном пушком из лежећег става, у којем је остао на корак до медаље, заузевши четврто место.
Сем Дејана Јокића, Србији је медаљу донела и Кристина Трифуновић, освојивши бронзу у надметању пушком у категорији СХ1 за даме, а у истој дисциплини Јелена Пантовић је била осма.
У финалима у дисциплина ваздушним оружјем су се надметали и Живко Папаз (седмо место пиштољ СХ1) и Зоран Гужвић (шесто место пушка СХ1)
Турнир се наставља на стрелишту за малокалибарско оружје.
Ваздушни пиштољ, категорија СХ1, мушкарци: 1. Камран Зејналов (Азербејџан) 236,9... 7. Живко Папаз 130,6...
Ваздушни пиштољ, СХ1, жене: 1. Ајсел Озган (Турска) 233,1...
Ваздушна пушка, СХ1, мушкарци: 1. Радослав Маленовски (Словачка) 250,0... 6. Зоран Гужвић 155,2...
Ваздушна пушка, категорија СХ1, жене: 1. Ејул Дениз Бидак (Турска) 248,6... 3. Кристина Трифуновић (Србија) 225,3... 8. Јелена Пантовић 112,3...
Ваздушна пушка лежећи став, СХ1, мешовита мушко-женска конкуренција: 1. Скелон (Велика Британија) 256,1...
Ваздушна пушка, СХ2, мушко-женска конкуренција: 1. Дејан Јокић (Србија) 253,3...
Ваздушна пушка лежећи став, СХ2, мушко-женска конкуренција: 1. Расим Реџић (БиХ) 255,0... 4.Дејан Јокић (Србија) 211,2...