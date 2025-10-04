ПРВИ СИМПТОМ ДЕМЕНЦИЈЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЈАВИ У УСТИМА Овај знак никако не игноришите
Деменција је болест која може озбиљно да утиче на живот пацијената и њихових најближих и важно је бити свестан њених првих симптома.
Када размишљамо о здрављу наших зуба, прво што нам падне на памет је блистав осмех и свеж дах, иако нека здравствена стања могу изазвати лош задах без обзира на то колико темељно перемо зубе и чистимо их концем. Међутим, орална хигијена је повезана са нашим комплетним здрављем на много различитих начина.
На пример, иако не можемо аутоматски да повезујемо здравље зуба са кардиоваскуларним здрављем, лоша орална хигијена је такође повезана са већим стопама срчаних болести. Осим тога, стање у устима може указивати на упозорења о другим здравственим проблемима, од тумора до хипертензије.
Стручњаци тврде да посебан осећај у устима може бити један од првих показатеља деменције. „Деменција је поремећај који нарушава способност појединца да памти, размишља или доноси одлуке“, објашњава Џим Дан, геријатријски клинички саветник и члан одбора Сениор Хелперс.
„Деменција није специфична болест, већ општи термин који се користи за описивање групе симптома специфичних за губитак памћења и друга когнитивна оштећења која су довољно озбиљна да ометају способност појединца да обавља свакодневне активности“, рекао је он. Иако не постоји лек за деменцију, рано откривање је и даље важно. „Са лечењем и раном дијагнозом, можда ћете моћи да успорите напредовање деменције и да одржите менталну функцију током дужег временског периода“, каже „Healthline“.
„Третмани могу укључивати лекове, когнитивни тренинг и терапију.“ Неки рани симптоми деменције могу се јавити годинама пре него што се особи заиста дијагностикује болест. И за разлику од губитка памћења и конфузије, сува уста су потенцијални индикатор који није уобичајен симптом когнитивног пада. Повећана заборавност је добро познати симптом деменције, а сува уста су потенцијални рани симптом деменције. „Иако сува уста нису један од најчешћих првих знакова деменције, то може бити један од првих индикатора“, рекао је директор операција за Ц-Царе Health Сервицес Рејмонд Дачило.
Вода може бити изазов за оне са деменцијом , посебно ако стање још није дијагностиковано“, тврди Дасило, додајући да недостатак хидратације може узроковати и смањење производње пљувачке, што доводи до сувих уста, преноси Најжена.