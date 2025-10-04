КАЖУ ДА ЈЕ ОВО НАЈБОЉА БИЉКА ПРОТИВ ХРКАЊА Лако се негује, а ноћу ослобађа кисеоник
Ако сте размишљали да ставите неку собну биљку у спаваћу собу, а имате проблем с хркањем, можда је баш ова савршен избор за вас.
Кућне биљке су понос сваког дома, посебно ако сте им посвећени и пазите на то сваки лист изгледа савршено, а уз то што је феноменална декорација цвеће пружа и друге предности у кући.
На пример, наше омиљене собне биљке пречишћавају, повећавају влажност у просторији и стварају пријатнију атмосферу. Али јесте ли знали да једна од њих може да ублажи хркање?
У питању је ананас (лат. Ананас цомосус вар. нанус), који кад се узгаја као кућна биљка може да помогне у смањењу хркања и помогне нам да спавамо мирније. И ми и они око нас!
Ананас у саксији против хркања – да ли стварно помаже?
Ананас ослобађа кисеоник током ноћи, за разлику од већине биљака које то раде током дана. Као и остале бромелије (лат. Бромелиацеае), попут прелепе ехмеје, ананас има тзв. ЦАМ фотосинтезу, која им омогућава да током ноћи апсорбују угљен-диоксид и ослобађају га дању.
Због тога ананас у саксији може макар мало да допринесе квалитетнијем ваздуху у спаваћој соби и смањењу хркања.
Наравно, још увек је потребно више истраживања како би се утврдила веза између ананаса и хркања, а имајте у виду да се често у медијима и на друштвеним мрежама погрешно тврди да је НАСА спровела истраживање које је потврдило да је кућни ананас лек за хркање.
Такође, с обзиром на то колико је мала улога само једне биљке у квалитету ваздуха у просторији, не треба да очекујете чудо, али сигурно неће одмоћи и вреди пробати.
Како неговати ананас у саксији као кућну биљку?
- Положај и светлост. Ананас воли пуно светлости, па му пронађите место на сунчаном прозору. Најбоље успева на топлом, светлом месту.
- Заливање. Ананас би требало заливати правилно и умерено, што значи да земља треба да буде благо влажна, али никада натопљена. Воду можете сипати и у розету листова, јер тако биљка природно упија влагу, што се саветује код свих бромелија.
- Влажност ваздуха. Као тропска биљка, воли влажнији ваздух. Повремено орошавање листова помоћи ће да се осећа "као код куће".
- Ђубрење. У сезони раста (пролеће и лето) прихрањујте га течним ђубривом за зелене биљке на сваке 3-4 недеље, а у јесен и зиму је довољно једном месечно или ређе.
Пресађивање. Ананас спорије расте, па му пресађивање није често потребно, а обично се саветује да га "преселимо" у другу саксију на сваке две године, у пролеће.