ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 4. ОКТОБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Близанци нека се чувају неспоразума, Лавове чекају занимљива дешавања
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за суботу, 4. октобар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Први дан викенда пружиће особама рођеним у овом знаку добру прилику за активан одмор, али и неопходну релаксацију. Такође, идеалан је дан да са вољеном особом проведете пријатне тренутке и да разговоре о будућим плановима одложите за касније.
♉︎ БИК
Типични представници овог знака данас би требало да се посвете одмору духа и тела. Очекује вас много размишљања око даљих планова наредне седмице. Уз лепе гестове и топле емоције, пред вама је један леп дан у партнерским односима. Добро се наспавајте.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Уз добру организацију и комуникацију, већина вас може да пронађе равнотежу између рекреативних активности, као и неколико важних пословних договора. За разлику од претходног, са блиском особом може да дође до извесних неспоразума. Чувајте се прехладе.
♋︎ РАК
Особама рођеним у овом знаку не препоручује се да дају велика обећања данас. Неопходно је да темељно проверите нове пословне информације. Било би добро да иницијативу препустите вољеној особи, а ви се опустите и уживајте. Закажите контролу код стоматолога.
♌︎ ЛАВ
Пред вама је један сасвим просечан дан имајући у виду ваше велике амбиције. Добро би вам дошла краћа пауза. Вишак времена и енергије усмерите ка приватном животу, јер ту вас чека низ занимљивих дешавања. Наставите са појачаним физичким активностима.
♍︎ ДЕВИЦА
Може се догодити да вас неколико ствари прилично избаци из такта ове суботе. Оно што вас, као врло поуздану особу, највише може да изнервира је отказивање већ испланираног договора. Нервозу преносите и у породично окружење, а стрес проузрокује главобољу.
♎︎ ВАГА
Данас за вас није повољан дан да форсирате неке претеране физичке активности, али сте веома расположени за склапање пословних договора иако је викенд увелико почео. Требало би да будете спремни на компромис уколико дође до промене плана за излазак вечерас.
♏︎ ШКОРПИЈА
Можете очекивати врло добре резултате, уколико своју пажњу и енергију усмерите ка особама које нису из вашег непосредног окружења. Блиска особа вас обасипа љубављу и пажњом, а на вама је само да се опустите и уживате. Било би лепо да заједно изађете и добро се проведете.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Занимљиве пословне идеје вам се и данас врзмају по глави, али не би требало да било шта форсирате. Покушајте да пронађете равнотежу између обавеза и одмора. Ваш приватни живот је већ извесно време у мирним водама и то вам савршено одговара.
♑︎ ЈАРАЦ
Ово је веома повољан дан за вас да подвучете црту и да, коначно, завршите неколико пословних обавеза које су вам преостале од претходних дана. На приватном плану, ситуација је без већих промена и то би требало да погодује свима који већ имају стабилне партнерске односе.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Уколико сте задовољни постигнутим пословним резултатима у претходним данима, нема никаквог разлога да се данас не опустите и предахнете. На љубавном плану нема неких већих узбуђења, што не значи да треба да се уздржавате од показивања емоција.
♓︎ РИБЕ
Први дан викенда доноси вам неке конфузне и контрадикторне информације у вези са пословним окружењем. Разрешење недоумица оставите за почетак наредне седмице. Потрудите се да што је могуће више угађате вашој вољеној особи, јер она то заслужује.