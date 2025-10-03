overcast clouds
(ВИДЕО) Ноћење у предивном амбијенту мање од 1.000 динара ОВАЈ КАЊОН У СРБИЈИ ПРАВИ ЈЕ ПРИРОДНИ БИСЕР

На северним обронцима Старе планине, у близини села Славиња код Пирота, налази се један од најлепших, али и најмање познатих природних бисера Србије – кањон Росомаче

Овај уски кањон, исклесан вековима дејством воде, привлачи пажњу све већег броја планинара, фотографа и љубитеља природе. Зеленкаста вода, глатке камене литице и мали водопади стварају пејзаж који подсећа на бајку. Због своје атрактивности, овај локалитет се све чешће пореди са познатијим европским клисурама, иако се још увек убраја међу мање посећене дестинације.

Најбољи поглед на кањон Росомаче пружа се са његове леве ивице, до које се долази једноставним пењањем уз стене покривене ниском вегетацијом, без великих напора.
У близини кањона, у селу Славиња, налази се и црква Светог Ђорђа из 16. века, коју обавезно треба посетити.

Смештај за посетиоце кањона је могућ у оближњем селу Височка Ржана, у приватним старинским каменим кућама које одишу посебним шармом. Овде је могуће изнајмити кућу са три собе и 6 кревета за 50 евра.

Росомача, иако скривена од масовног туризма, има потенцијал да постане једно од омиљених излетишта на Старој планини и у југоисточној Србији. За све који траже мир, тишину и призоре који одузимају дах – кањон Росомаче је дестинација коју вреди открити.

Каматица.рс

