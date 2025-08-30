broken clouds
УВАЧКИ КАЊОН – Где суп кружи, а природа оставља без даха

30.08.2025. 11:27 11:33
Пише:
Дневник
Извор:
Мирођија
uvac
Фото: unsplash.com/Anastasia Sitnikova

На југозападу Србије, на месту где се планине Златар и Јавор додирују, крије се једно од оних места која вас заувек промене – Увачки кањон.

Река Увац овде не тече обичним путем, већ се стрпљиво пробија кроз стене и прави невероватне меандре. Када станете на неки од видиковаца и погледате доле, чини се као да река црта огромне зелене змије које се лењо увијају кроз каменити пејзаж. Сам тренутак кад први пут угледате тај призор остаје дубоко урезан у сећању – то није само поглед, то је искуство.

Највећи становници овог краја свакако су белоглави супови. Они су прави владари Увца – достојанствени, моћни и величанствени. Са распоном крила који достиже и три метра, изгледају као да долазе из неких старих митова. Када их угледате како круже изнад литица, готово да заборавите на време. Некада их је у Србији било све мање, али захваљујући посвећености људи који брину о овом резервату, они су данас поново ту, поносно надлећући свој дом. Управо због њих, Увац није само место природне лепоте – то је и прича о упорности, очувању и заједничком животу људи и природе.

Авантура на води и на стази

Ако желите да кањон упознате изблиза, нема бољег начина него да се укрцате у чамац и запловите реком. Вода је мирна, а стене које се надвијају изнад вас делују као да чувају тајну стару хиљадама година.

Са сваким завојем река открива нову лепоту, а осећај мира који се спушта док плутате кроз тишину природе једноставно је непроцењив.
За оне који воле да освајају висине, ту су планинарске стазе које воде до познатих видиковаца – Молитва, Одвраћеница и Велики врх. Када се попнете горе, цео свет остане испод вас, а пред очима вам се отвори пејзаж који изгледа као да га је неко насликао. Нема фотографије која може верно да прикаже тај осећај, то се мора доживети.

uvac
Фото: unsplash.com/JinHui CHEN

Тајне испод земље

Увац крије још једно благо – пећине које су вековима обликоване водом и временом. Најпознатија је Ушачка пећина, која крије своје ледене украсе у облику сталактита и сталагмита. Улазак у њу подсећа на путовање у неки други свет, тиши и хладнији, али једнако фасцинантан.

То је још један слој ове природне чаролије – на Увцу вас изненађења чекају на сваком кораку.

Посета Увцу није потпуна без дружења са људима овог краја. У околним селима, у топлим етно-домаћинствима, дочекаће вас широк осмех, мирис домаћег хлеба и сир који се топи у устима. Ту се за столом прича, смеје и ужива у једноставности живота. Златарска пршута, домаћи кајмак или сочна јагњетина припремљена на начин који се преноси генерацијама – то су укуси који подједнако освајају као и пејзажи.

Зашто је Увац посебна прича?

Увац није дестинација коју посетите и заборавите. То је место које вас подсећа колико је природа велика и снажна, а ми мали у њеном загрљају. То је место где птице слободно круже изнад вас, где река полако тече и учи вас стрпљењу, а људи показују да се топлина и искреност не могу ничим заменити. Свако ко једном дође овде пожели да се врати – јер Увац није само пејзаж, он је осећај.

Вести Друштво
