ПОКВАРИЛА ВАМ СЕ СВЕТА ВОДИЦА? Свештеник објашњава зашто се то догодило

03.10.2025. 20:07
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
водица
Фото: pexels/Ilustracija

У православној традицији, света водица заузима посебно место – верници је чувају у својим домовима, користе за освећење, благослов и као духовну подршку у свакодневном животу.

Међутим, често се поставља питање: зашто се некима света водица временом поквари, док код других остаје свежа и бистра годинама?

Према речима свештеника, одговор није само у спољним условима, већ и у нашем односу према светињи.

1. Вода као дар Божији
Приликом освећења, вода прима благодат кроз молитву и силазак Духа Светога. То је оно што је разликује од обичне воде. Она није чаробна течност, већ знак Божије присутности и љубави.

2. Зашто се некада поквари?
Свештеници истичу да света водица може да се поквари из два разлога:

Спољашњи услови – ако се не чува у чистој флаши, на тамном и мирном месту, природно може да промени мирис или боју.

Наш однос према њој – ако се узима олако, без поштовања и вере, благодат не делује на исти начин. Другим речима, није само вода та која се мења, већ и наше срце које губи отвореност за оно свето.

3. Порука верницима
Свештеници често подсећају да света водица није само за „чување на полици“, већ за коришћење – да се пије у мањим количинама, да се благослови дом, да нас подсећа на живот у вери. Када се користи с вером и поштовањем, она остаје знак Божијег присуства у нашем животу, и тада се често дешава да остане чиста и свежа годинама.

Дакле, одговор није само у томе где и како чувамо водицу, већ и у томе какво је наше срце док је узимамо.

Србија данасз

