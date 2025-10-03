НАУЧНИЦИ ТВРДЕ Лек направљен на бази МАРИХУАНЕ ублажава бол у леђима
У недавно спроведеној студији, експериментални лек направљен на бази марихуане успешно је смањио бол у леђима, пружајући додатне доказе за потенцијал оваквих лекова у терапији једног од најчешћих облика хроничног бола.
Студија немачког произвођача лекова спроведена на 800 пацијената најновији је доказ о терапеутским својствима канабиса, који је и даље илегалан у већини земаља.
Хронични бол је једно од најчешће навођених стања људи уписаних у државне програме употребе медицинске марихуане. Али, спроведено је мало ригорозних истраживања о употреби лека у тој групи.
Водећи аутор студије, др Матијас Карст, рекао је да нови налази показују да канабис „може значајно да смањи бол и побољшати физичку функцију код пацијената са хроничним болом у доњем делу леђа, без безбедносних проблема који се обично повезују са опиоидима“. Карст је специјалиста за бол на Медицинском факултету у Хановеру и консултант за фармацеутску компанију „Вертаникал“.
У поменутој студији, пацијенти са боловима у леђима су насумично распоређени да узимају „Вертаникалов“ течни екстракт канабиса или плацебо.
После 12 недеља, пацијенти који су узимали лек пријавили су смањење бола за скоро два поена на скали од 11, у поређењу са 1,4 поена код оних који су узимали плацебо. Разлика је била статистички значајна. Они који су примали лек такође су пријавили побољшања сна и физичких функција.
Пацијенти који су наставили са шестомесечном продуженом фазом наставили су да осећају смањење бола. Резултати су објављени у часопису Nature.
Нежељени ефекти су укључивали вртоглавицу, главобољу, умор и мучнину и довели су до тога да је више од 17 одсто испитаника прерано прекинуло узимање лека. Истраживачи су рекли да је стопа прекида узимања лека била нижа него што се обично пријављује код опиоида, који могу изазвати затвор, мучнину, поспаност и носити ризике од зависности.
Вертаникал“ је поднео захтев за свој лек европским регулаторима. У САД, компанија каже да „тесно сарађује“ са регулаторима како би осмислила студију која би подржала одобрење Савезне агенције за храну и лекове (ФДА).
Канабис је и даље незаконит према савезном закону САД, и поред тога што га је већина држава учинила доступним за медицинску или рекреативну употребу. Здравствени званичници у Канади и Европи су претходно одобрили фармацеутски облик канабиса за неколико врста бола, укључујући бол у нервима услед мултипле склерозе.
У САД, Америчка агенција за храну и лекове одобрила је лек који садржи ЦБД – једну од многих неинтоксикационих хемикалија које се налазе у канабису – за лечење ретких напада код деце са епилепсијом.
За разлику од тог лека, познатог као Епидиолекс, нова формула канабиса произвођача лекова „Вертаникал“ садржи ТХЦ, активни састојак марихуане који изазива опоидне ефекте код корисника. Али нивои хемикалије су веома ниски, у суштини микродоза у поређењу са оним што је доступно у гуменим бомбонама, чоколадицама и другим производима који се продају у продавницама марихуане у САД.
Компанија је саопштила да пацијенти у испитивању нису показивали никакве знаке злоупотребе дрога, зависности или апстиненцијалне кризе.
„Вертаникал“ тражи одобрење за велику групу пацијената: оне који пате од болова у доњем делу леђа, хроничног стања које погађа милионе и има мало доказаних третмана.
Лекови против болова који се издају без рецепта, попут ибупрофена, не могу се користити за дуготрајне болове због својих нежељених ефеката, који укључују чир на желуцу и лоше варење. Опиоиди се више не препоручују, пошто је прекомерно прописивање лекова против болова, попут Оксиконтина, током деведесетих и двехиљадитих, довело до континуиране епидемије зависности од те класе лекова.