(ВИДЕО) "СВЕТА ВОДИЦА РЕШАВА ШТА МЕХАНИЧАР НЕ МОЖЕ" Снимак свештеника како благослови АУДИ испред цркве обилази регион, корисници друштвених мрежа кренули у надметање у коментарима

07.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
nportal.novosti.rs/Дневник
ауди
Фото: Screenshot X/Ilustracija

На друштвеним мрежама недавно је освануо снимак, како се тврди, забележен испред руске православне цркве у Софији, а који је у кратком року постао виралан.

У првом плану је свештеник који стоји испред аудија са подигнутом хаубом, а сцена је заинтригирала и насмејала бројне гледаоце у региону.

На Икс профилу една българка се наводи:

- У срцу Софије стоји Руска црква, саграђена 1914. године, са златним куполама и тихим шармом. Данас је то и место где возачи аудија долазе да им се аутомобили благослове, надајући се да ће света водица решити оно што механичар не може.

Популарни портал Господари.цом, такође, извештава о виралном снимку и пише:

- Изгледа да само у Бугарској треба све освештавати, од станова преко ресторана до аутомобила.

Свештеник у црној мантији стоји испред аутомобила, са отвореним молитвеником, док је поред њега мушкарац. Није познато да ли је реч о власнику четвороточкаша.

Наглашавамо да није било могуће проверити околности снимка из Софије, тако да у овом тренутку све остаје у домену спекулација.

Оно што је чињеница, јесте да је изазвао интересовање корисника друштвених мрежа, који су се “надметали” у коментарима.

свештеник бугарска Ауди
Извор:
nportal.novosti.rs/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
