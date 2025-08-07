(ВИДЕО) "СВЕТА ВОДИЦА РЕШАВА ШТА МЕХАНИЧАР НЕ МОЖЕ" Снимак свештеника како благослови АУДИ испред цркве обилази регион, корисници друштвених мрежа кренули у надметање у коментарима

У првом плану је свештеник који стоји испред аудија са подигнутом хаубом, а сцена је заинтригирала и насмејала бројне гледаоце у региону.

На Икс профилу една българка се наводи:

- У срцу Софије стоји Руска црква, саграђена 1914. године, са златним куполама и тихим шармом. Данас је то и место где возачи аудија долазе да им се аутомобили благослове, надајући се да ће света водица решити оно што механичар не може.

Популарни портал Господари.цом, такође, извештава о виралном снимку и пише:

- Изгледа да само у Бугарској треба све освештавати, од станова преко ресторана до аутомобила.

Свештеник у црној мантији стоји испред аутомобила, са отвореним молитвеником, док је поред њега мушкарац. Није познато да ли је реч о власнику четвороточкаша.

In the heart of Sofia stands the Russian Church, built in 1914, all gold domes and quiet charm. These days, it’s also where Audi drivers line up for car blessings, hoping holy water fixes what their mechanic can’t. pic.twitter.com/9fjxFkSyYH — една българка (@transbulgaria) August 3, 2025

Наглашавамо да није било могуће проверити околности снимка из Софије, тако да у овом тренутку све остаје у домену спекулација.

Оно што је чињеница, јесте да је изазвао интересовање корисника друштвених мрежа, који су се “надметали” у коментарима.