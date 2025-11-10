ВАШ АУТОМОБИЛ ТРОШИ ВИШЕ ГОРИВА НЕГО ИНАЧЕ? Разлог је често ситница испод хаубе коју можете поправити за мање од 1.000 динара
Ако ваш аутомобил изненада почне да троши више горива него иначе, не чекајте да проблем прође сам од себе.
Узрок често није у цени горива, већ у некој ситници испод хаубе или чак испод аутомобила. Добра вест је да се већина тих проблема може решити брзо и уз минималан трошак.
Неисправно напумпане гуме
Најпре погледајте оно што је очигледно. Неисправно напумпане гуме један су од најчешћих разлога повећане потрошње. Када је притисак у гумама пренизак, аутомобилу је потребно више енергије да се покрене, па и више горива.
Осим тога, такве гуме се брже троше, прегревају и смањују стабилност возила. Решење је једноставно, редовно проверавајте притисак док су гуме хладне и обавезно урадите проверу геометрије ако аутомобил “вуче” на једну страну.
Запрљан филтер ваздуха
Други чест кривац је запрљан филтер ваздуха. Када се филтер запуши, мотор не добија довољно ваздуха, мешавина постаје пребогата и сагорева се више горива него што је потребно. У неким случајевима потрошња може порасти и до 10%. Срећом, замена филтера је једноставна и јефтина, па то можете урадити и сами.
Кочницама је време за сервис
Затим долазимо до кочница. Ако кочнице запињу, мотор мора да савладава додатни отпор, што повећава потрошњу. После краће вожње додирните дискове, ако су неуобичајено врући, време је за сервис. У већини случајева довољно је очистити и подмазати водилице кочионих чељусти, без потребе за скупим деловима.
Неодговарајуће уље
Моторно уље и расхладна течност такође утичу на потрошњу. Старије или неодговарајуће уље повећава трење у мотору, што може повећати потрошњу и до 15%. Ако термостат или вентилатор не раде исправно, мотор се може прегревати, што додатно троши гориво и оптерећује систем.
Сензори не раде добро
Ако основне провере не помогну, могуће је да су у питању сензори. Неисправна ламбда сонда (сензор кисеоника) или сензор протока ваздуха ремете идеалан однос ваздуха и горива, па мотор троши више. Лампица “Check енгине” може, али и не мора да се упали, зато је повећана потрошња често први знак да нешто није у реду.
Запрљани убризгивачи горива
Ту су и убризгавачи горива, ако су запрљани, долази до неуједначеног рада мотора и “цурења” горива у цилиндре. Професионално чишћење понекад помаже, али ако су инјектори дотрајали, једино решење је замена.
Истрошене свећице
Свећице су мале, али кључне. Истрошене или запрљане свећице стварају слабију варницу, мотор ради неуједначено и троши више. У најгорем случају долази до прескакања паљења и оштећења катализатора. Редовна замена свећица је једноставан и ефикасан начин да мотор поново ради мирно и штедљиво.
Заглављен ЕГР
Сличан проблем може изазвати и ЕГР вентил, који враћа део издувних гасова у мотор да би смањио емисије. Ако се вентил заглави, мешавина постаје неправилна и мотор троши више. У већини случајева довољно је очистити вентил, а ако не помогне – заменити га.
У пракси се већина узрока повећане потрошње своди на неколико једноставних ствари: притисак у гумама, стање кочница, филтер ваздуха, свећице и сензоре. И најмањи пропуст у одржавању може изазвати ланчану реакцију – од неефикасног сагоревања до већег трошења делова и више емисије штетних гасова.
Дакле, ако ваш аутомобил почне да “гута” више горива, немојте одлагати проверу. Можда је у питању ситница коју решавате за пар евра и неколико минута, али ако се занемари, лако може прерасти у знатно скупљи квар. Редовно одржавање и брза реакција најбољи су начин да ваш аутомобил поново троши онолико колико треба – и ни кап више, пише Јутарњи лист.