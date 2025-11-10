ГЛАДНИ СТЕ? ОВО НИКАКО НЕМОЈТЕ ЈЕСТИ ПРЕ СПАВАЊА Ево оброка који ће вам донети миран сан
Вечерњи оброци често су искушење - уморни смо, желимо нешто „на брзину” и често посегнемо за храном која нам доноси тренутни ужитак, али касније нарушава сан, варење и облик тела.
Иако је важно да не идемо у кревет гладни, једнако је важно шта једемо пре спавања. Зато ове намирнице избегавајте, јер то је најгора храна коју можете појести увече.
1. Масна и тешка храна (брза храна, пржено, пица)
Храна пуна засићених масти и уља успорава варење, па организам мора да „ради прековремено” док ви покушавате да заспите. То може изазвати горушицу, надимање и лош сан.
Боља опција: лагана салата с пилетином, кувано поврће или протеински јогурт.
2. Слаткиши и чоколада
Шећер подиже ниво инсулина и ремети лучење мелатонина – хормона сна. Тамна чоколада, иако здрава у малим количинама, садржи и кофеин, што додатно отежава успављивање.
Боља опција: пар коцкица црне чоколаде (мин. 85% какаа) раније током дана или воће увече.
3. Кафа и напици са кофеином (укључујући и зелени чај)
Кофеин може остати у организму и до 8 сати након конзумације. Ако попијете кафу после 17х, велика је вероватноћа да ће вам сан бити плићи и мање квалитетан.
Боља опција: биљни чај (нана, камилица, матичњак).
4. Алкохол
Иако делује као да помаже да се брже заспите, алкохол нарушава фазе дубоког сна. Последица су умор и главобоља ујутру, чак и после пуних 8 сати у кревету.
Боља опција: чаша воде с лимуном или топло млеко с мало цимета.
5. Љута и зачињена храна
Зачини могу изазвати жгаравицу и повећати телесну температуру, што отежава заспивање. Зато је то још једна најгора храна коју можете појести увече.
Боља опција: благо зачињена јела — першун, босиљак и оригано су безбедни увече.
6. Бели хлеб, тестенине и грицкалице
Рафинисани угљени хидрати брзо подижу ниво шећера у крви, па након кратког налета енергије следи пад — што може пореметити сан и изазвати глад усред ноћи.
Боља опција: интегрални хлеб, овсене пахуљице или пар бадема пре спавања.
7. Сир и млечни производи с високим процентом масти
Масни сиреви (нпр. чедар, горгонзола, трапист) садрже тирамин – супстанцу која подстиче мозак на активност и може изазвати несаницу.
Боља опција: немасни сир или јогурт с мало орашастих плодова.
Идеална вечера треба да буде лака, хранљива и умерена – комбинација протеина и влакана која ће вас заситити без оптерећења за стомак. Избегавајте преједање и једите барем 2–3 сата пре спавања.