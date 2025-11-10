Никада не бисте погодили ЗАШТО ПЕШКИРИ ИМАЈУ ПРУГУ на крајевима? Разлог је ГЕНИЈАЛАН
У нашем дому, и свуда око нас, постоји безброј малих тајни о којима скоро никада не размишљамо.
Међу њима су и пешкири. Да ли сте се, на пример, запитали због чега имају траке при крајевима?
Сад кад смо вас подсетили да постоје, сигурно смо вас заинтригирали. Те линије немају само декоративну функцију, већ и неколико много важнијих...
Пешкири су неизоставан део сваког купатила. Према увреженом мишљењу и бонтону бели су најелегантнији, али некоме је важно и да ли се боја уклапа са амбијентом. У сваком случају, већина при крајевима има стандардне пруге, бордуре чија је улога специфична. Некад су шире и имају лепе везене детаље, који су вам можда први запали за око током куповине. Међутим, те траке не служе само за украс, као што сте можда мислили.
"Good Housekeeping" замолио је Ему Сејмур, помоћницу директора Лабораторије за текстил, папир и одећу при Институту за домаћинство, за стручно мишљење.
Све има своју сврху, објашњава Ема. У питању је такозвана добy бордура, која није само естетски детаљ, већ нешто много више. Ова ивица помаже пешкиру да задржи облик јер даје већу структуру него фротир. Такође, спречава да се тканина пара.
Због честих прања пешкири су изложени хабању – влакна се троше, ивице се крзају... Овај део служи за одржавање структуре и облика, спречава деформацију и уједно смањује ризик од цепања, а користи се и ради лакшег упијања воде, иако то у суштини јесте главна функција пешкира.
Дакле, доби бордура, фина ткана трака близу крајева, помаже да пешкири дуже трају. Наравно, постоје и други фактори који утичу на њихов век и доприносе издржљвости и перформансама – квалитет материјала, садржај влакана, тежина тканине, конструкција, пише Жена Блиц.
Уколико вам се свиђају пешкири без линије, слободно их купите, поручује Ема.
"Упитно је колико ће трајати и да ли ће задржати облик, али ако упијају влагу, што пре свега и треба да раде, и ако цена одговара вашим критеријумима, узмите их."