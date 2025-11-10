overcast clouds
"Убица" свих сезонских болести

УБЛАЖАВА ГРЛОБОЉУ И КАШАЉ, а кошта мање од 200 динара! Направите чаробни ДОМАЋИ СИРУП од само 3 САСТОЈКА Чекајте да видите шта ће вам се десити с ИМУНИТИТЕТОМ

10.11.2025. 23:35 23:38
Пише:
Дневник
Извор:
Жена Блиц
здравље
Фото: pexels.com

Уместо одласка у апотеку, многи се данас окрећу природним рецептима који благотворно делују на организам.

Један од најделотворнијих, посебно током хладних месеци, јесте домаћи сируп од ловоровог листа. Ово је једноставан и ефикасан начин да умирите грло, смирите надражен кашаљ и ојачате имунитет, а могу га користити и деца и одрасли.

Ловор никада није служио само као зачин. Његова противупална и антисептичка својства чине га снажним савезником у сезони вируса и прехлада. Природно етерично уље ловора прочишћава дисајне путеве, дезинфикује простор и олакшава дисање, а листови су богати минералима и витаминима Б. Зато овај сируп постаје незаобилазан кућни лек за кашаљ многих породица, идеалан за зимски период, али и превентивно током целе године.

Рецепт за домаћи сируп од ловоровог листа
 

Потребно је:

- 6 комада сушеног ловоровог листа

- 1 лимун

- 3-4 кашичице смеђег шећера или меда

Припрема:

У посуди прокувајте 2,5 дцл воде. Додајте 6 осушених комада ловоровог листа и кувајте поклопљено 5 до 10 минута.

Извадите листове, а течност пребаците у другу посуду. Додајте шећер и сок од једног лимуна па све добро промешајте.

Сируп можете чувати и ван фрижидера. Узима се ујутру и увече, а можете и поподне, неће шкодити. Сируп могу и деца да пију, по једу кашичицу дневно.

Ако имати баш јак кашаљ у сируп можете додати и мало листова свеже нане. А ако пак нисте болесни, сируп можете узимати свако јутро по једну кафену кашичицу.

Кашаљ би требао да се смири, а онда и у потпуности престане. Овај сируп је идеалан избор за зимске дане, а може да се узима и превентивно, пише Жена Блиц.
 

