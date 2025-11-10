Ево како да РЕТРОГРАДНИ МЕРКУР ради за вас! Преокрените ХАОС у своју корист! Ово су ПРАКТИЧНИ САВЕТИ шта СВАКИ ЗНАК треба да уради ЈОШ НИЈЕ КАСНО
Од 9. до 29. новембра 2025. године, Меркур ће се кретати ретроградно, феномен који многи дочекују са неизвесношћу.
Али шта ако овај период не посматрамо као време проблема, већ као прилику да се боље разумемо и средимо оно што је остало нерешено?
Астролози поручују да новембарски ретроградни Меркур може донети позитивне промене свима који знају како да раде са његовом енергијом.
Зашто се не треба плашити?
Ретроградни Меркур се често везује за техничке кварове, забуне и неспоразуме, али његова права сврха је да нас успори и натера да се вратимо на оно што смо пропустили.
Ретроградни Меркур је време за интроспекцију и исправљање старих грешака - објашњава астролог Маргарита Гепард. - Ако научите да користите његову енергију, може вам помоћи да напредујете.
Практични савети за новембар
Ово није тренутак за нове почетке, већ за завршавање започетог. Посветите се обавезама које сте одлагали, поправите кварове, прегледајте документа, решите административне ситнице. Можда се и неки стари контакти поново покажу важним.
Ретроградни Меркур у Шкорпији доноси прилику да искрено разговарате о потиснутим емоцијама. Ако постоји неко коме имате шта да кажете, сада је право време. Размислите и о раду на себи, јер овај период доноси јаку енергију за лични развој.
Утицај на знакове
Ован треба да преиспита финансијске планове.
Бик да се суочи са својим страховима.
Близанци да обрате пажњу на здравље.
Ракови да заврше старе пројекте.
Лавови ће поново открити заборављене таленте.
Девице треба да поправе породичне односе.
Ваге да поједноставе комуникацију.
Шкорпије да пронађу нове изворе прихода.
Стрелчеви ће трагати за собом.
Јарчеви треба да се ослободе лоших навика.
Водолије да преиспитају своје планове.
Рибе да размисле о каријерним циљевима.
Шта избегавати?
Од 20. новембра саветује се да не потписујете уговоре и не започињете велике пројекте, постоји ризик од неспоразума и грешака. Велике куповине, нарочито технике, такође је боље одложити до децембра.
Ретроградни Меркур није казна, већ позив Универзума да застанемо, размислимо и ослободимо се старих терета. Ако то урадите сада, до зиме ћете бити спремни за нови почетак, са више јасноће, мудрости и унутрашњег мира, пише Глоси.