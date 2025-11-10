СТИЖЕ РЕТРОГРАДНИ МЕРКУР! Хаос, сукоби и повратак бивших - ОВИ ЗНАКОВИ СУ НА УДАРУ
Kренуло је. Ретроградни Меркур, астролошки транзит који чак и најмирније душе уме да избаци из равнотеже, данас улази на сцену и остаће ту све до 29. новембра. Биће прво у знаку Стрелца, до 18. новембра, а затим се повлачи у дубину Шкорпије – где постаје још интензивнији, емотивнији и захтевнији.
Ово је период када универзум као да притисне тастер „реплаy“ – враћа нас старим разговорима, нејасним односима, недовршеним пословима и свему што смо покушали да заборавимо. Неспоразуми, кварови, фрустрације и кашњења постају свакодневица, али истовремено и прилика да се застане, преиспита и доврши оно што смо запоставили.
Ипак, пет знакова ће овај ретроградни ход осетити много снажније од других.
♐︎СТРЕЛАЦ – суочавање са истином и превише речи
Kао домаћин првог дела ретроградног Меркура, Стрелац ће се суочити са сопственим импулсима да каже више него што треба. У жељи да све буде јасно и искрено, могу да испричају оно што би било боље прећутати.
На послу су могући застоји и проблеми са документима, док у љубави долази до сукоба због претеране искрености. Овај период ће их натерати да застану и запитају се – да ли су заиста на путу којим желе да иду или само покушавају да побегну од нечега.
♊БЛИЗАНЦИ – све им испада из руку
За Близанце, ретроградни Меркур је као лоше подешен радио – ништа се не чује јасно. Поруке не стижу, планови се руше, а људи погрешно разумеју њихове речи. Иако их нервира спорост и хаос, ово је лекција о стрпљењу и прецизности.
У другом делу месеца, када Меркур пређе у Шкорпију, чека их дубља интроспекција – стари односи могу поново испливати, а разговори из прошлости вратити неразрешене емоције.
♏︎ШКОРПИЈА – тајне излазе на површину
Друга фаза ретроградног Меркура у потпуности је у знаку Шкорпије, што значи – време суочавања са оним што се дуго скривали. Меркур у овом знаку копа по тајнама и открива скривене мотиве.
Шкорпиони ће се суочити с људима из прошлости, али и са сопственим слабостима. Биће потребно много искрености и самоконтроле да избегну драме и емотивне сукобе. Ипак, овај период им доноси и моћну прилику за унутрашњу трансформацију.
♓РИБЕ – магла у мислима и потреба за приземљењем
За Рибе, ово је време када се снови сударају са реалношћу. Биће склоне заборавности, непажњи и идеализовању људи. Ретке су ситуације у којима ће јасно изразити оно што мисле – што може изазвати неспоразуме на послу и у љубави.
Ретроградни Меркур им, међутим, доноси важну лекцију: да науче да буду конкретније, јасније и присутније. Само тако могу избећи разочарања и замор који овај период доноси.
♍ДЕВИЦА – планови се руше, али све има свој разлог
За перфекционистичке Девице, ретроградни Меркур делује као тест живаца. Ништа не иде по плану, грешке искачу ниоткуда, а системи које су годинама градиле делују као да се распадају.
Ипак, управо сада имају шансу да преиспитају све оно што су радиле механички. Ако се усмере на поправљање старих грешака и реорганизацију, из овог периода могу изаћи стабилније него икад. Ретроградни Меркур им заправо нуди рестарт – али само ако науче да пусте контролу.
Олакшање стиже крајем месеца
Ретроградни Меркур траје до 29. новембра, када се енергија коначно смирује. Тада многе ситуације почињу да добијају смисао, а хаос који је изгледао неподношљиво – полако се расплиће.
Без обзира на знак, овај период тражи исто од свих: успорите, слушајте пажљиво, проверите поруке пре слања и не враћајте се у прошлост ако вас тамо ништа ново не чека.
Извор: Она