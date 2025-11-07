Почетак пун хаоса! РЕТРОГРАДНИ МЕРКУР доноси истине које БОЛЕ, али и нови почетак! ЕВО како утиче на СВАКИ ЗНАК!
Да ли је космос сачувао најбољу ретроградну сезону за крај године? Видећете сами, ево како ретроградни Меркур утиче на ваш знак хороскопа.
Ретроградни ход Меркура често доноси кашњења, неспоразуме, поновне покушаје и неочекиване препреке које могу тестирати вашу стрпљивост. Овај пут, овај Меркур диже свој утицај на потпуно нови ниво.
9. новембра Меркур, планета гласника која влада путовањима, технологијом и свим врстама логистике, креће у ретроградни ход, што означава његов последњи повратак уназад у овој години.
Овај Меркур може пореметити планове, комуникацију и свакодневне обавезе, док ће Јупитер пратити његову стазу 11. новембра, додајући још космичког метежа.
Почетак у знаку Стрелца ставља фокус на потрагу за истином и проширивање хоризонта, док прелазак у Шкорпију 18. новембра уводи дубљу, личну и трансформативну енергију. Ретроградни Меркур у Стрелцу може изазвати збрку у путовањима, образовању и веровањима, док његов повратак кроз Шкорпију открива тајне, питање моћи и приватности.
Док прелази из Ватре у Воду, овај Меркур приморава нас да се суочимо са потиснутим емоцијама и неизреченим истинама. Ретроградни ход Меркура кроз Стрелца и Шкорпију обећава откривање истина које понекад боле, али доносе и важне увиде.
Ован
Обично ви водите игру, Овнови, али овај Меркур ће вам можда ове сезоне играти умне игре. Док у ретроградном ходу Меркур пролази кроз вашу девету кућу (Стрелац) и осму кућу моћи (Шкорпија), истине које сте игнорисали могу вас изненадити. Планови за путовања, уговори или интимне тајне могу постати компликовани. Не мора сваки сукоб бити борба.
Бик
Тајне не остају заувек скривене, Бикови. Ретроградни Меркур почиње у осмој кући интиме и заједничких ресурса, а затим се враћа у седму кућу партнерства. Старе ране, финансијски проблеми и неизречени сукоби могу испливати на површину. Веру и поверење треба неговати, чак и ако то значи суочавање са непријатним истинама.
Близанци
Успорите и слушајте пре него што реагујете, Близанци. Као владари Меркура, ретроградни ход Меркура вас директно погађа, посебно у седмој кући односа и шестој кући здравих навика. Можда ћете морати да преиспитате обавезе и распореде. Неспоразуми са партнером или колегом могу тестирати стрпљење, али приоритизовање емоција доноси јасноћу.
Рак
Овај Меркур је знак да поставите границе, Ракови. Ретроградни ход Меркура ремети вашу шесту кућу рутине и пету кућу задовољстава. Тема рада и забаве може бити у конфликту, а покушај да угодите свима може вас исцрпсти. Очекујте мање неспоразуме са колегама или партнерима.
Лав
Ваше самопоуздање зрачи попут магнета, али ретроградни Меркур може на тренутак пригушити вашу светлост. Овај Меркур пролази кроз вашу пету кућу романтике и креативности, па затим четврту кућу дома и породице. Страсти могу ослабити, а стари драма се појавити. Пазите да вас носталгија не завара.
Девица
Као и Близанци, осећате ретрограде у костима. Ретроградни ход Меркура пролази кроз вашу четврту кућу дома и породице, а потом трећу кућу комуникације. Обратите пажњу на оно што је изречено и имплицирано. Разговоре са породицом или блиским пријатељима можда треба поново размотрити.
Вага
Драма вас обично избегава, али не сада. Овај Меркур у трећој кући комуникације и другој кући вредности може утицати на новац и мир. Неко може тестирати ваше стрпљење или померити границу. Престаните да „заслађујете истину", таква је каква је.
Шкорпија
Ретроградни ход Меркура иде дубоко. Почиње у другој кући вредности и финансија, а затим се враћа у ваш знак. Бићете суочени са питањима самовредности и приоритета. Неочекивана открића могу променити поглед на себе и вашу моћ.
Стрелац
Овај Меркур је „ваш“, Стрелчеви. Пролази кроз ваш знак, фокусирајући се на ваш глас, изборе и самоизражавање. Пажљиво са тајнама из прошлости! Јупитер такође ретроградира 11. новембра, што може мало замаглити ваш оптимизам.
Јарац
Волите контролу, али ретроградни Меркур има друге планове. Пролази кроз дванаесту кућу тајни, а затим једанаесту кућу заједнице. Шапутања, неспоразуми и стари конфликти могу изаћи на видело. Останите мирни и посматрајте.
Водолија
Пазите шта говорите, Водолије. Ретроградни ход Меркура ремети вашу једанаесту кућу пријатељстава и десету кућу репутације. Динамика групе се може променити, трачеви циркулисати, а каријерни потези бити погрешно схваћени.
Рибе
Спотлигхт се помера, Рибе. Овај Меркур пролази кроз вашу десету кућу каријере, а затим девету кућу веровања и дугорочних циљева. Очекујте мешане сигнале у професионалном и приватном животу. Ово је позив да преиспитате дефиницију успеха и с ким желите да га делите. Прочитајте и који су најсрећнији датуми до краја године.