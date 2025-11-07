ДОБИО ОТКАЗ, ПО 40 МИНУТА ТОКОМ СМЕНЕ БИО У ТОАЛЕТУ Шта је толико дуго радио и даље је мистерија
Мушкарац се у тоалету задржавао више од 40 минута по неколико дана за редом, што је његове послодавце навело на драстичан потез.
Према извештају швајцарског листа Блик, немачки радник је остао без посла јер је више пута проводио више од 40 минута у тоалету.
Овај случај поново је покренут на друштвеним мрежама након што се појавио снимак екрана отказа.
Према документу, мушкарац је 23. септембра био у тоалету 42 минута, 25. септембра 46 минута, а 30. септембра чак 48 минута. Послодавац је ово оценио као предуго и одмах га отпустио.
– Неразумно дуго – овако је послодавац оправдао отказ.
У писму се наводи:
– Упркос претходним упозорењима, непримерено дуги боравак у тоалету више пута је забележен током радног времена.
То је, како се наводи, изазвало кашњења и додатно оптерећење за колеге.
Снимак екрана наводног отказа кружи друштвеним мрежама од 16. октобра, али извор оригиналне објаве више није доступан. Није потврђено да ли се ради о стварном случају или онлајн шали, али дискусија на мрежама и даље траје.
По речима адвоката за радно право др Хермана Глојштајна, теоретски, дуг боравак у тоалету може представљати озбиљно кршење радних обавеза, али само ако запослени свесно користи тоалет да продужи паузу или избегне рад.
– Другачије је ако запослени једноставно задовољава основне физиолошке потребе – објашњава Глојштајн, преноси Феникс магазин.
Ако запослени користи тоалет да обави телефонски позив или се одмори, послодавац има право да га упозори, а у случају поновљеног прекршаја може и да прекине радни однос.
Међутим, Глојштајн наглашава да је ванредни отказ у овом случају „најстрожа мера“ и да послодавац мора да докаже разлоге за такву одлуку, што је веома тешко. Видео надзор у тоалетима није дозвољен.
– Ако би такав надзор постојао, послодавац не би смео да користи те податке на суду за озбиљна кршења закона о приватности – закључује Глојштајн.