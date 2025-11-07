СЛОВЕНЦИ ОБОЖАВАЈУ СПУСТ НА ИБРУ Омиљена река Краљевчана МАГНЕТ ЗА ТУРИСТЕ, већ се праве планови за следеће лето
КРАЉЕВО: Једна од најпознатијих српских река свакако је Ибар који протиче кроз Краљево и која има посебно место у срцу већине грађана, али и посетилаца који долазе у туристички обилазак града.
Ибар пролази кроз градско језгро, има шеталиште и кеј, плажне барове и сплавове, и посебно током лета постаје центар живота.
- У долини Ибра налазе се и најзначајнији српски манастири и тврђава Маглич, то је простор где је настала средњовековна Србија. Огромно је културно-историјски богатство и потенцијал који се трудимо да максимално искористимо. Увек има простора за унапређење. Уз реку се налази велики број викендица и плажа, уређено шеталиште и градска плажа. Људи из других градова, па и из иностранства, често кажу да им је то једно од најлепших места, рекао ја за РИНУ Игор Тешић в.д. директора ТО Краљево.Манифестациони туризам веома је важан за Краљево, а кључну улогу у томе има управо позната река. На Ибру се сваке године одржава и најпознатија манифестација Весели спуст, друге недеље у јулу, када се велики број гостију спушта чамцима од Маглича до Матарушке бање.
- Када говоримо о посетиоцима, то се мења из године у годину, али ако треба издвојити неку земљу, то би свакако била Словенија, одакле сваке године долази највише учесника Веселог спуста. Поред Веселог спуста, на Ибру се током године одржава и пливање за Богојављенски крст, а река је популарна и међу пецарошима и локалним породицама које ту проводе слободно време, додаје Тешић.
Планови за наредну сезону већ се праве, а главни циљ локалне туристичке организације јесте што боља промоиција реке Ибар, али и свих потенцијала које град Краљево има у тој области.
- Промоција је јако важно и нарочито сада користимо за то модерне технологије. То радимо кроз разне канале – друштвене мреже, медијске емисије, сајмове у земљи и иностранству, као и туристичке презентације по градовима. Туристичка организација Краљева је по томе постала препознатљива међу колегама широм Србије. Покренули смо и неколико инфраструктурних иницијатива, поручује Тешић.
Туристичка организација Краљева сваке године ради упоредну анализу са подацима који се добијају из године у годину што се тиче броја ноћења у том граду. Настављен је тренд пораста броја ноћења, тако да је и у односу на 2024. годину, забележен пораст броја ноћења током летњих месеци, и то за неких 15%.
- Ми у Туристичкој организацији Краљева волимо да кажемо да Краљево лети може бити одлична замена за море, јер имамо десет базена на различитим дестинацијама. Поред тих десет базена, имамо и велики број уређених купалишта на рекама. Ибар је непревазиђен, тако да посетиоци могу провести седам дана у Краљеву, а да им апсолутно не буде досадно, сваког дана могу мењати базен или купалиште, Краљево лети, поред купања, има много тога да понуди. Ово је једини град у Србији где у једном дану можете видети два најзначајнија манастира –седмоврату Жичу и манастир Студеницу, “мајку свих манастира”. На пола пута између њих налази се и средњовековни град Маглич, каже Тешић.
Додаје да је у 2024. години озбиљно почела да се развија Богутовачка бања, која је некада била позната туристичка дестинација, а сада се, након реновирања хотела “Минерал”, поново враћа на мапу. Поред ње, све већи број ноћења бележи и Матарушка бања. Такође, сеоски туризам у Краљеву је међу најразвијенијима у Србији, где има око 200 регистрованих домаћинстава.
- Волимо да кажемо да је Краљево “Србија у малом”, место где можете уживати у историји, бањама, природи и гастрономији, поручује Тешић.