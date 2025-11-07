ОВА СВАКОДНЕВНА ГРЕШКА ПРАЗНИ АКУМУЛАТОР ПРЕКО НОЋИ Многи возачи не знају и направе превид који може скупо да кошта!
Када оставите аутомобил дуго да стоји стоји , ЕВО о чему треба да размислите.
Када знате да ће ваш аутомобил бити паркиран дужи временски период, једно од најчешћих питања је да ли је добра идеја откачити акумулатор како бисте спречили његово пражњење. Не узимају сви возачи у обзир ову методу, али истина је да овај мали гест може спречити неугодна изненађења када поново будете покретали аутомобил, поготово ако сте батерију давно уградили и ако она није с гелом.
Иако то није увек потребно радити, одлука зависи од дужине некоришћења возила, врсти акумулатора који имате у аутомобилу и окружењу у којем је возило паркирано. Ако се батерија не пуни редовно, сулфат се накупља на ћелијама, спречавајући електролит да се побуђује. Неке батерије, попут оних са ЕФБ технологијом, дизајниране су да боље поднесу екстремне температуре и периоде неактивности. Ако живите у подручју са екстремном климом или не користите аутомобил често, размислите о његовом искључивању.
Када је препоручљиво искључити батерију?
Ако ће аутомобил бити паркиран само неколико дана или чак неколико недеља, нема потребе да било шта радите. Модерне батерије могу издржати ово време без икаквих проблема, осим ако већ нису оштећене или аутомобил има више активних електричних система или потрошача.
Међутим, ако ћете оставити своје возило паркирано месец дана или дуже, посебно зими, искључивање батерије може помоћи у очувању њеног капацитета и спречити да се потпуно празни. Предности и мане искључивања батерије. Искључивање батерије ако нећете користити аутомобил месецима може бити препоручљиво. Мане које треба имати на уму су губитак подешавања: време, радио станице, заказана климатизација и друга прилагођена подешавања се бришу.
Запамтите, ако се батерија искључи, неки системи, попут аларма који немају сопствено напајање, неће радити и ваш аутомобил ће остати без заштите. Систем против крађе је важан. Нека возила могу закључати даљински улаз или захтевати код за откључавање након поновног повезивања батерије. С друге стране, ако се више пута потпуно испразни, батерија ће се прерано деградирати. Веома низак ниво напуњености може оштетити електронске модуле, посебно у модерним аутомобилима. Такође, ако се батерија неправилно искључи, може доћи до варница или оштећења компоненти. Зато је важно проценити да ли се заиста исплати или је боље одлучити се за друга, мање инвазивна решења.
Како правилно искључити акумулатор?
Искључите мотор и извадите кључ из контакт браве. Прво искључите негативни терминал (црни), затим позитивни терминал (црвени). У ствари, довољно је искључити само један кабл да бисте оставили аутомобил без струје. Ако се нађете у таквој ситуацији, препоручљиво је користити изоловане рукавице и одговарајући алат како бисте избегли електричне опасности. Добро изолујте кабл или каблове ако уклањате оба, како не бисте додирнули металне делове возила, пише Бизнис Курир.
Ако нисте сигурни, консултујте упутство за употребу вашег аутомобила или потражите стручну помоћ.
Дакле, искључивање акумулатора зависи од тога колико дуго планирате да паркирате аутомобил. Ако је овај период само неколико дана, није потребно то радити. Али ако ћете проћи месец дана или дуже без покретања мотора, искључивање акумулатора аутомобила како бисте спречили његово пражњење је валидна опција, све док се то ради безбедно и не утиче на друге системе. Ако више волите да задржите сва своја подешавања и заштитите свој аутомобил, одржавање акумулатора повременим покретањем аутомобила може бити ваш најбољи савезник.