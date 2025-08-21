broken clouds
ПРЕДНОСТИ И МАНЕ Штеди гориво и смањује загађење али оптерећује акумулатор и мотор ОВО СУ ДИЛЕМЕ ОКО СТАРТ - СТОП СИСТЕМА У АУТУ

21.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: Screenshot / Youtube / Nick O'Leary

Старт - стоп систем постао је стандард у већини нових аутомобила.

Међутим, многи су у дилеми да ли је добро по возило искључити га.

Старт стоп систем у аутомобила је постао стандард у новијим возилима, али се многи возачи питају да ли је тај систем користан и да ли је добро по возило угасити га. Он се користи због смањења горива и смањења емисије штетних гасова у условима градске вожње. 

Возачи имају подељена искуства по питању овог система. У теорији је овај систем представљен као идеалан, али су многи ипак скептични због начина рада, а многи се плаше и преоптерећења акумулатора.

Како ради старт стоп систем?

Старт стоп систем сам, аутоматски гаси мотор када се возило заустави. Чим возач пусти кочницу, систем то детектује и пали га назад.

Међутим, многи су доживели да систем не пали мотор толико брзо. Такође, некима се дешавало и да се мотор угаси пре комплетног заустављања возила. 

Према произвођачима, штети се гориво и смањује се емисија штетних гасова. Уштеда горива креће се од 0,2 до 0,5 литара на 100 километара у градској вожњи. 

Такође, када се мотор нагло угаси путем овог система, то утиче на климу и остале "потрошаче" струје у возилу. Аутомобили који имају овај систем имају јаче и скупље акумулаторе уз ојачане стартере, односно алнасер. 

Често паљење и гашење мотора у градској вожњи може да доведе до брже потрошње тих делова. Цене замене акумулатора нису баш мале, зависно од произвођача и возила које имате. 

На крају је закључак да се систем може угасити без проблема уколико вас иритира и ако вам више одузима него што вам даје. Уштеда је често "симболична", а комфор, сигурност и безбедност су ипак испред тога.

(Mondo.rs)

