14.10.2025.
Нови Сад
ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА ПАРАЛИСАЛА САОБРАЋАЈ Сударило се више возила и два камиона СРЧА И МЕТАЛ СВУДА ПО КОЛОВОЗУ

14.10.2025. 07:32 07:44
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Тешка саобраћајна несрећа догодила се рано јутрос на Пупиновом мосту, у смеру ка Земуну, у којој је учествовало више возила, међу којима и два камиона.

По првим извештајима ради се о судару више возила, а саобраћај на мосту је знатно успорен - стварају се гужве које отежавају пролаз возила у том правцу. 

Како се може видети на снимку срча и стакло свуда су по путу.

Тренутно није познато у каквом су стању учесници несреће.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 На терену је могуће да су поједине коловозне траке делимично блокиране, што додатно доприноси застоју и отежава одвијање саобраћаја. Возачима се саветује да, уколико им рута то омогућава, избегавају пролазак овом деоницом док службе не отклоне последице несреће.

(k1info.rs)

судар мост ланчани судар
Вести Друштво
