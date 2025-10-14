(ФОТО, ВИДЕО) НЕОЧЕКИВАНИ ГОСТ НА ТЕРЕНУ Пацов накратко прекинуо меч Велса и Белгије
14.10.2025. 10:14 10:19
Током квалификационе утакмице за Светско првенство између Велса и Белгије, синоћ се на стадиону Кардиф сити, догодио се необичан инцидент.
Наиме, на терен је улетео пацов!
Навијачи и играчи су били изненађени, а снимци овог неочекиваног госта брзо су се проширили друштвеним мрежама. Иако је пацов привремено прекинуо меч, судије су наставиле игру, а Белгија је на крају славила резултатом 4:2.
Овај детаљ је додатно узбудио публику и постао тема разговора широм фудбалске заједнице, показујући да понекад најнеобичнији моменти долазе са потпуно непредвидивих страна.