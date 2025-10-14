overcast clouds
15°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО, ВИДЕО) НЕОЧЕКИВАНИ ГОСТ НА ТЕРЕНУ Пацов накратко прекинуо меч Велса и Белгије

14.10.2025. 10:14 10:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ David Davies/PA via AP

Током квалификационе утакмице за Светско првенство између Велса и Белгије, синоћ се на стадиону Кардиф сити, догодио се необичан инцидент.

Наиме, на терен је улетео пацов!

Навијачи и играчи су били изненађени, а снимци овог неочекиваног госта брзо су се проширили друштвеним мрежама. Иако је пацов привремено прекинуо меч, судије су наставиле игру, а Белгија је на крају славила резултатом 4:2.

2
Фото: TANJUG/ David Davies/PA via AP

Овај детаљ је додатно узбудио публику и постао тема разговора широм фудбалске заједнице, показујући да понекад најнеобичнији моменти долазе са потпуно непредвидивих страна.

3
Фото: TANJUG/ David Davies/PA via AP

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Goal (@goal)

пацови квалификације за светско првенство у фудбалу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај