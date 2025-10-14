(ФОТО) ЖЕНА ЗАМАЛО ПОГИНУЛА ЗБОГ СМРДИБУБЕ Бизарна несрећа код Качарева! Аутомобил слетео с пута, ево у каквом је стању повређена
Пре два дана у поподневним сатима на улазу у Качарево догодила се саобраћајна несрећа када је жена изгубила контролу над аутомобилом, закачила банкину и слетела с пута, испоставиће се из једног бизарног разлога - смрдибуба јој је ушла кроз прозор у аутомобил, омела у вожњи и изазвала читаву пометњу!
Како је објављено на Инстаграм страници портала "Здраво Панчево", њихова репортерка, која се стицајем околности задесила на месту догађаја, и неколико других возача зауставили су се на деоници пута између панчевачког насеља Скробара и Качарева када су угледали овај аутомобил. Сви су потрчали ка возилу у жељи да евентуално помогну повређенима, али су затекли празно возило.
Како су сазнали од још једног очевица, мало пре тога на месту догађаја били су полиција и хитна помоћ.
Од Жељка Грујића, портпарола Полицијске управе Панчево, добили су потврду да у овом удесу нема теже повређених лица.
"За воланом је била особа женског пола која је, из за сада неутврђених разлога, изгубила контролу над возилом и слетела с пута. Она је била једина особа у возилу и са лакшим повредама превезена је у Општу болницу Панчево. Након увиђаја биће познато више информација. Нема обуставе саобраћаја", рекао је Грујић за здравопанчево.рс.
Према незваничним информацијама до којих је портал „Здраво Панчево” дошао, жену је заправо омела смрдибуба која јој се нашла у видном пољу и коју је она покушала да истера из возила. Због тога је, по свему судећи, изгубила контролу, закачила меку банкину и слетела с пута.
"Из овог догађаја, који на сву срећу није завршио са тежим последицама, произлази важна лекција за све возаче: ако вам смрдибуба улети у возило током вожње, да бисте је истерали, најпре се безбедно зауставите и искључите из саобраћаја.
Нека вам увек на уму буде жена која је данас могла да изгуби живот због једне обичне смрдибубе!", пише на Инстаграм страници "Здраво Панчево".