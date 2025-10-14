overcast clouds
НЕПРИМЕРЕНИ ПРИТИСЦИ Доловац и Лагумџија врше притисак на тужилаштво у АП Војводини

14.10.2025. 12:42 12:54
Дневник
Пинк.рс
зага
Фото: Принтскрин YouTube / 24 Вести

Како незванично сазнаје Пинк, у јавним тужилаштвима на територији АП Војводина у току је наводно непримерени притисак који на њих врше Врховна тужитељка Загорка Доловац и Татјана Лагумџија, шефица Апелационог тужилаштва у Новом Саду.

Њих две, како пише Пинк, наводно притискају војвођанска виша јавна тужилаштва да подрже кандидатуру Бориса Мајлата за изборног члана Високог савета тужилаштва.

"Непримерени утицаји, притисци, уцене и претње јавним тужиоцима да гласају мимо своје воље недопустиви су и заврањени законом због чега Доловац и Лагумџија морају хитно бити спречене у наставку ове кампање" - пише Пинк.рс.

Pink.rs

доловац загорка
