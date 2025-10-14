ДУЖНИ ГРУЗИЈИ ВИШЕ ОД 250 МИЛИОНА ЕВРА Европски суд за људска права пресудио против Русије, ево због чега
СТРАСБУР: Европски суд за људска права (ЕЦХР) наложио је данас Русији да плати Грузији више од 253 милиона евра због спречавања слободног преласка људи у грузијске регионе Абхазију и Јужну Осетију, које је Москва признала као независне након рата против Тбилисија 2008. године.
Суд у Стразбуру утврдио је да је Русија починила низ кршења права, укључујући прекомерну употребу силе, нечовечно поступање, незаконито притварање и неоправдана ограничења кретања преко административне линије између територија под контролом Грузије и проруских сепаратистичких региона, пише Еурактив.
Самопроглашене Абхазија и Јужна Осетија нису под контролом грузијских власти већ се налазе под руским утицајем.
Русија се повукла из Европског суда за људска права 2022. године, након инвазије на Украјину, али суд наводи да Москва остаје одговорна за сва кршења људских права почињена пре тог датума.