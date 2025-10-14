overcast clouds
15°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДУЖНИ ГРУЗИЈИ ВИШЕ ОД 250 МИЛИОНА ЕВРА Европски суд за људска права пресудио против Русије, ево због чега

14.10.2025. 13:05 13:09
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
суд
Фото: google.rs/maps

СТРАСБУР: Европски суд за људска права (ЕЦХР) наложио је данас Русији да плати Грузији више од 253 милиона евра због спречавања слободног преласка људи у грузијске регионе Абхазију и Јужну Осетију, које је Москва признала као независне након рата против Тбилисија 2008. године.

Суд у Стразбуру утврдио је да је Русија починила низ кршења права, укључујући прекомерну употребу силе, нечовечно поступање, незаконито притварање и неоправдана ограничења кретања преко административне линије између територија под контролом Грузије и проруских сепаратистичких региона, пише Еурактив.

Самопроглашене Абхазија и Јужна Осетија нису под контролом грузијских власти већ се налазе под руским утицајем.

Русија се повукла из Европског суда за људска права 2022. године, након инвазије на Украјину, али суд наводи да Москва остаје одговорна за сва кршења људских права почињена пре тог датума.

Русија Грузија европски суд за људска права пресуда
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај