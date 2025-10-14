ПРОБЛЕМАТИЧНО СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВА У БиХ Ево шта се дешава на пумпама НИС-а у суседној држави
Америчке санкције Нафтној индустрији Србије (НИС), компанији у већинском руском власништву, већ су четврти дан на снази.
НИС послује и у Босни и Херцеговини, где има готово 40 бензинских станица „Газпрома“ и НИС Петрола, на којима је, подсећамо, онемогућено плаћање картицама, али се за сада не очекују већи проблеми у снабдевању, пише Аваз.
Ипак, из Удружења нафтних прометника Федерације БиХ наводе да је укупна потрошња горива у БиХ око милијарду и по литара годишње, те да земља сада мора надоместити око петину својих потреба.
– Колико ће санкције трајати, не знамо, али је извесно да ће се покушати постићи договор на нивоу „великих“, односно да је услов да Руси више не буду власници НИС-а. Хоће ли неко у међувремену купити компанију, односно да ли ће држава откупити руски део или ће се појавити партнери из региона, не зна се. Србија тренутно има резерве горива за два до три месеца, а у БиХ из правца Србије долази око 20 одсто потреба, односно око 300 милиона литара које сада треба надоместити – изјавио је за „Дневни аваз“ Миленко Бошковић, председник Удружења.
Бошковић наглашава да нема места паници, иако се, како каже, може догодити успорено или отежано снабдевање.
– Будући да ће се компаније које увозе и продају гориво на северу земље сада вероватно окренути према Јадрану, уместо стандардних 200 цистерни на граничном прелазу Бијача, очекујемо већи број цистерни, па ћемо из Удружења тражити да Бијача ради дуже, јер преко тог прелаза иде највећи део горива – објашњава Бошковић.