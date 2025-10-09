НИС ЗВАНИЧНО ПОД САНКЦИЈАМА, ВОЗАЧИ ОВО МОРАЈУ ДА ЗНАЈУ! Ево како ћемо плаћати гориво, компанија се огласила са свим детаљима
Компанија НИС обавестила је јавност да, до сада, није продужена посебна лиценца Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, која је омогућавала несметано оперативно пословање.
Од тренутка када је компанија у јануару доспела на СДН (Specially Designated Nationals) листу, НИС пажљиво прати ситуацију и прилагођава своје пословање новонасталим околностима. Приоритети компаније, како се наводи, остају редовно снабдевање домаћег тржишта нафтним дериватима и очување социјалне стабилности запослених.
НИС истиче да је обезбедио довољне залихе нафте за прераду, као и да су бензинске станице уредно снабдевене свим врстама деривата.
У случају да дође до прекида функционисања иностраних платних картица (Мастеркард, Виза), плаћање на бензинским станицама биће могуће домаћом „Дина“ картицом, готовином, као и путем система „ИПС покажи“.
Коришћење и плаћање „Са нама на путу“, Агро и Такси картицама биће доступно без прекида.
Што се тиче велепродаје, обезбеђен је несметан платни промет у динарима, а НИС, како се наводи, остаје поуздан партнер спреман да испуни све уговорне обавезе према пословним партнерима, укључујући корпоративне клијенте и велике купце. Платне картице корпоративних купаца, такође, функционишу несметано.
Из ове компаније кажу да у сарадњи са партнерима, Владом Републике Србије и акционарима, раде на превазилажењу актуелне ситуације.
„НИС наставља и сарадњу са Министарством финансија САД на захтеву за уклањање са СДН листе, који је компанија првобитно поднела 14. марта, а допунила 28. септембра ове године. Како се наводи, делистирање је дуготрајан и сложен процес“, каже се у саопштењу.
Компанија поручује да ће пажљиво пратити ситуацију и да ће благовремено обавестити јавност о свим новим околностима које могу утицати на њено пословање.
Подсетимо, Америчке санкције против Нафтне индустрије Србије (НИС) до сада су више пута одлагане. Прво одлагање уследило је почетком године, убрзо након што је компанија у јануару 2025. доспела на СДН листу којом управља америчко Министарство финансија.
Следећа продужења уследила су током фебруара, априла и јуна, свако у трајању од неколико недеља или месеци, док је последња одлука о продужењу лиценце донета почетком октобра, чиме је омогућено да НИС и даље послује без прекида.
telegraf.rs/novosadska.tv